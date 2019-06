El fútbol de Brasil sin Neymar: Tité destaca el nuevo estilo en la Copa América

Adenor Leonardo Bacchi , o simplemente 'Tite', destacó el juego colectivo de Brasil en sus amistosos preparatorios, evidente tras la salida de Neymar por lesión, y admitió la responsabilidad histórica que tiene como seleccionador de la 'Canarinha' en la Copa América 2019 : ganar el título continental en casa.



"No me hubiera gustado no tener a Neymar, un top 3 del mundo. Pero también sé que esas oportunidades son importantes, surgen en la vida", dijo el comandante de los brasileños este jueves, con relación al replanteamiento del equipo tras la salida del atacante.

"De Neymar se habla más aquí (en las conferencias de prensa) que allá adentro (en los entrenamientos). Hablamos de la preparación como un todo", advirtió en conferencia de prensa, antes de reconocer el gramado del Morumbí, donde este viernes la selección inaugurará la Copa América frente a Bolivia.

Pese a ello, 'Tite' destacó el juego colectivo de su conjunto, que se hizo evidente tras la salida del delantero del PSG, quien además está envuelto en un escándalo por una denuncia de violación.

"El equipo es muy fuerte. Si ven los siete goles que hicimos (en el amistoso frente a Honduras), van a ver que todos los jugadores estaban celebrando juntos. Todos", agregó.

El DT admitió que Brasil tiene la responsabilidad histórica de romper con la sequía de títulos y ganar la Copa América.

La última que obtuvo fue en Venezuela 2007 y su último trofeo en Copa del Mundo fue en Corea y Japón 2002. Nunca ha perdido un torneo continental como anfitriones, que albergó en 1919, 1922, 1949 y 1989.

"Históricamente, sí. No se puede huir de esa responsabilidad. Tenemos la conciencia de construir etapas para el título. Encima de los errores y aciertos (...), tenemos que tener responsabilidad pero con alegría, tiene que haber presión y placer", acotó.

Fuente: AFP

