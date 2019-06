Brasil vs Bolivia por Canal 7 y Bolivia TV: ¿cómo, cuándo y dónde es el debut de Copa América 2019?

Mira todo sobre Brasil vs Bolivia ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por la Copa América 2019 edesde el estadio Morumbi de Sao Paulo a través DAZN, DirecTV Sports, TyC Sports, Tigo Sports, Canal 7, BoliviaTV y América Televisión por la jornada 1 del Grupo A del torneo continental. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com desde las 7:30 p.m. (horario peruano) y 9:30 p.m. (horario local). Engánchate también a los perfiles en Twitter de Brasil y Bolivia. El cuadro del altiplano espera dar la sorpresa, mientras que el 'Scratch' busca dar una goleada para alegrar a los millones de hinchas que esperan el título del país anfitrión.



La 'Canarinha' no gana la Copa América desde hace 12 años. La última vez fue en el 2007, tras vencer a Argentina en la final.



Brasil tratará de recuperar su imagen de potencia futbolística en la Copa América que albergará del 14 de junio al 7 de julio, pese a que la 'Canarinha' no gana el torneo continental desde hace 12 años y su pentacampeonato mundial data ya de 2002.



Y lo hará sin su máxima figura Neymar, pero con un equipo que mezcla veteranía con nuevos valores que deben comenzar a demostrar su valía internacional de cara al Mundial de Catar en 2022.

Brasil vs. Bolivia: horarios y canales en el mundo

Perú: 7:30 p.m. | América Televisión y DirecTV Sports

México: 7:30 p.m. | Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

Colombia: 7:30 p.m. | DirecTV Sports, Caracol TV

Ecuador: 7:30 p.m. | DirecTV Sports

Bolivia: 8: 30 p.m. | DirecTV Sports, Canal 7 y Bolivia TV

Chile: 9:30 p.m. | DirecTV Sports, MegaTV

Argentina: 9:30 p.m. | DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Brasil: 9:30 p.m. | DirecTV y Sky Sports

España: 2:30 a.m. | DirecTV Sports

Pero puede que, por esta vez, la baja de Neymar sea beneficiosa para el equipo, ya que el delantero del PSG iba a tener que convivir durante el torneo con las acusaciones de violación que pesan sobre él, y por lo que rindió declaración este jueves en Sao Paulo.



En la Copa América, el balance es indigno para todo un pentacampeón del mundo, con dos eliminaciones consecutivas en cuartos de final, ambas en los penales y frente al mismo equipo, Paraguay (2011 y 2015), y sin pasar siquiera la primera fase en la edición del Centenario, en 2016.



Bolivia , por su parte, apela a su 'garra' para sacudirse del apodo de la "Cenicienta" sudamericana que la acompaña sin tregua desde hace dos décadas.



Pero, para algunos, por más bondadoso que suene la aspiración de los hombres de Eduardo Villegas, en el fútbol a veces no basta solamente con el corazón. Y menos cuando el primer rival, aunque mermado por la ausencia de su principal figura, es el favorito y anfitrión Brasil.



Villegas lanzó el mantra de guerra con la esperanza de contagiar a sus dirigidos, que no conocen la victoria desde que el laureado técnico local asumió a los verdes en marzo. Derrota 2-0 ante la campeona mundial Francia, cayó 1-0 ante Japón y ante Corea del Sur y consiguió un 2-2 ante Nicaragua.



El palmarés negativo de Villegas se suma a una mala racha que para Bolivia se cuenta en años. Tras clasificarse al Mundial de Estados Unidos-1994 y ser finalista de la Copa América que alojó en 1997, los bolivianos entraron en un túnel al que aún no le hallan luz.

Brasil vs. Bolivia: posibles alineaciones del partido

Brasil : Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan (o Fernandinho), Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison y Roberto Firmino. DT. Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra; y Marcelo Moreno Martins. DT. Eduardo Villegas.

