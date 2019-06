Brasil vs. Bolivia: fecha, horarios y canales TV del debut en el Morumbi por la Copa América 2019

Brasil y Bolivia juegan este viernes (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía América Televisión, DirecTV Sports y SKY ONLINE TV por jornada 1 de Grupo A de Copa América 2019 en Morumbi. Entérate de todas las incidencias y minuto a minuto más completo por del debut local por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 19:30 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre la 'Canarinha', un equipo remodelado, y unos 'Altiplánicos' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.

Brasil vs. Bolivia: horarios y canales en el mundo

Perú: 7:30 p.m. | América Televisión y DirecTV Sports

México: 7:30 p.m. | Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

Colombia: 7:30 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 7:30 p.m. | DirecTV Sports

Bolivia: 8: 30 p.m. | DirecTV Sports

Chile: 9:30 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 9:30 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 9:30 p.m. | DirecTV y Sky Sports

España: 2:30 a.m. | DirecTV Sports

La Copa América comienza este viernes como el gran reto de Leo Messi, con Brasil tratando de recomponer la figura tras la pérdida de Neymar, con un defensor del título, Chile, lleno de dudas y con un "tapado", Uruguay, que espera su oportunidad. Pasado el "tsunami Neymar", que acaparó los titulares en los días previos, Brasil evalúa daños. La goleada por 7-0 a Honduras en el amistoso del domingo fue el bálsamo que estaba necesitando.



La Canarinha era la gran favorita, tenía un proceso consolidado con Tite y a un Neymar dispuesto a relanzar su carrera. Pero los problemas físicos y personales han acabado por descarrilar a su gran estrella y el anfitrión vuelve la vista ahora hacia el grupo, a un equipo que no puede volver a defraudar a su afición -tras la estrepitosa eliminación ante Alemania en el Mundial de 2014-, ni convertirse en la primera selección brasileña que no gana el torneo sudamericano cuando es el anfitrión.



Curiosamente, la ausencia de Neymar aumenta la presión sobre Messi. "La Pulga", que cumplirá 32 años durante el torneo, comienza a descontar las ocasiones que tiene de conquistar con la Albiceleste el título que le exige la afición. Argentina es una incógnita, porque llega a Brasil al comienzo de un nuevo proceso, con un técnico joven y sin currículo, Lionel Scaloni -tutelado por César Luis Menotti-, que no tiene contrato más allá de la C opa América.



Con dos exóticos invitados (Catar y Japón), que arrastran patrocinadores y buscan un mayor roce internacional de cara a sus grandes citas (el Mundial 2022 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), la Copa América comenzará el viernes en Sao Paulo, en el Morumbí de Sao Paulo (Brasil-Bolivia) y concluirá el domingo 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro, donde se coronará el campeón de su cuadragésima sexta edición

