"Orgulloso de ustedes": Chilavert envió sentido mensaje tras eliminación de Paraguay ante Brasil

No tuvo problemas en halagar a los jugadores de su país. José Luis Chilavert estuvo muy atento a los incidentes del Brasil vs. Paraguay de este jueves en el Arena do Gremio de Porto Alegre. El ex portero de la 'Albirroja', a pesar de la eliminación, aseguró sentirse "orgulloso" del trabajo realizado en la Copa América 2019.

José Luis Chilavert, mundialista con el conjunto guaraní en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, publicó un mensaje en su cuenta oficial en Twitter dirigido a todos los futbolistas de la Selección de Paraguay comandados por Eduardo Berizzo. Todo luego del choque contra Brasil.

"Queridos jugadores, felicidades. Orgulloso de todos ustedes. Recuperaron la identidad del fútbol paraguayo. La garra guaraní apareció cuando más lo necesitaban. Orgulloso de ser paraguayo y la vida continúa queridos jugadores", escribió Chilavert.

El ex arquero tuvo una mención especial para los futbolistas que fallaron sus remates de penal contra Brasil. 'Chila' respaldó a ambos y destacó la actitud mostrada durante la Copa América.

"Señores Derlis González y Gustavo Gómez es un orgullo verlos jugar, dando todo por la Albirroja. Nada que reprocharles a todos, jugaron con amor propio, con coraje, lo bueno que recuperaron la identidad del fútbol de Paraguay. Fuerza, la vida continúa", concluyó.

