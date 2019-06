Los tres clubes que apuestan por Dani Alves en medio de la Copa América 2019

Se encuentra concentrado y listo para el partido de los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. Todo un país sueña con el triunfo y Dani Alves con levantar ese título que el ‘Scratch’ no logra desde hace 12 años. En aquella Copa América del 2007, el lateral derecho marcó uno de los goles en la final frente a Argentina y preparándose para el Brasil vs. Paraguay , Globoesporte asegura que el futbolista tiene tres ofertas en el mercado de fichajes de verano.



De acuerdo al medio brasileño, pese a que el lateral derecho tiene 36 años, hay tres ofertas que maneja su entorno. ¿Cuáles son? En España se ha postulado al Barcelona y Manchester City, pero las más reales serían las del Sevilla, Inter de Milán y Borussia Dortmund, clubes que apostarían por la experiencia y fútbol que tiene el brasileño en la actualidad.



No obstante, de acuerdo al mismo Globoesporte, Dani Alves siempre ha soñado algún día jugar en la Premier League, algo que aún no logra en su carrera. Ante este movido, su entorno esperaría una propuesta económica que llegue de la liga inglesa en las próximas semanas.



Brasil se enfrenta este jueves a Paraguay en el primer partido de los cuartos de final de la Copa América, en donde el cuadro de Tité se encuentra obligado a ganar. El ‘Scratch’ no puede perder el pase ante el peor clasificado de los ocho mejores, en cuanto a puntaje se refiere. Los guaraníes tan solo obtuvieron dos de nueve unidades posibles en fase de grupos.



