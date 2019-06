¡Con el resultado no se juega! Uruguay advierte que saldrá con todo ante Chile por el liderato del grupo C

Digno de admirar. El técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, afirmó que Uruguay saldrá a vencer a Chile en el partido del lunes en el estadio Maracaná por el liderato del Grupo C de la Copa América 2019. debido a que no sabe ''especular'' con los resultados y respeta a todos los rivales por igual.



En la rueda de prensa que concedió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en las vísperas del encuentro, el seleccionador uruguayo aseguró que tiene listo el equipo que alineará frente a Chile y que la única duda es el centrocampista Lucas Torreira, que no se entrenó este domingo porque sufrió problemas estomacales.



"Sería importante terminar primeros del Grupo. No sabemos especular ni entendemos sobre eso. Nosotros le damos importancia a cada partido", afirmó Tabárez al ser interrogado sobre si Uruguay podría no empeñarse a fondo frente a Chile para quedar en segundo y buscar un mejor emparejamiento en cuartos de final.



El partido definirá el líder del Grupo C entre Chile, que lidera con seis unidades, y Uruguay, que lo escolta con cuatro. Ambos ya están clasificados para cuartos de final, y el que termine en primer lugar en la clasificación se medirá en cuartas de final el sábado con Perú mientras que el segundo se medirá a Colombia el viernes. Ante esta opción, Tabárez dijo que lo importante es la victoria y que le es indiferente el rival.



