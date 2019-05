El disgusto de Gareca sobre Pizarro: “No podemos convocar a jugadores que se autoexcluyen”

Todo hace indicar que a Ricardo Gareca le desagradaron las declaraciones que ha dado Claudio Pizarro después de quedar fuera de los convocados para disputar el Mundial Rusia 2018. El excapitán de la Selección Peruana ha dicho en reiteradas ocasiones que “ya no tiene sentido” que el ‘Tigre’ lo llame luego de que lo dejara fuera del certamen más importante del mundo.

"Nosotros convocamos a jugadores que tiene el deseo de estar en la Selección cuando convocamos nos fijamos en todo, el presente, actualidad, sus declaraciones en su manera de comprometerse porque es un todo. Esto con el debido respeto a Claudio Pizarro”, afirmó Ricardo Gareca.

“Tenemos un concepto muy alto de él. Ni podemos convocar a un jugador que se autoexcluye. Cualquier jugador que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Nadie tiene cerradas las puertas y no nos importa la edad. Cómo vamos a llamar a alguien que no encuentra sentido en ser llamado a la Selección Peruana", agregó el técnico.

Estaba muy decepcionado", dijo -de manera escueta- Claudio Pizarro en una entrevista con la revista alemana "Stern", hace unas semanas, en referencia a su no convocatoria a la Selección Peruana para disputar el Mundial.

Es preciso señalar que Claudio Pizarro renovó por una temporada más con Werder Bremen, ante el buen momento futbolístico que vive el delantero en la liga alemana.

