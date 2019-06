¡Nadie lo vio venir! Colombia llama a Sub 20 para reemplazar a Muriel el resto de la Copa América 2019

El joven delantero colombiano Johan Carbonero, que disputó con su país el reciente Mundial Sub 20 de Polonia, fue convocado este martes por el seleccionador Carlos Queiroz para integrarse a los trabajos del equipo mayor que compite en la Copa América 2019. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicó en Sao Paulo que la decisión fue tomada por el entrenador portugués "tras la lesión de Luis Muriel", quien quedó por fuera del torneo.



"El juvenil no podrá estar en planillas de juego, ni participar de manera oficial en la Copa América Brasil 2019, ya que el reglamento no permite reemplazar jugadores por lesión una vez jugado el primer partido", aclaró la FCF. Sin embargo, apuntó el comunicado, "el cuerpo técnico consideró indispensable traer un jugador más como complemento para los entrenamientos"y poder realizar los trabajos con 23 jugadores.



Johan Carbonero de la Sub-20 se unirá a la Selección Colombia de Mayores. https://t.co/J8fpvFckuZpic.twitter.com/RIDrUVlDdE — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 18 de junio de 2019

Carbonero, del Once Caldas de Manizales, no fue titular con Colombia en el Mundial Sub 20 de Polonia, pero fue una pieza importante cuando saltaba desde el banco de reservas, principalmente en el último partido por cuartos de final, cuando los suramericanos fueron eliminados por Ucrania, que se coronó campeón del torneo.



"En cuanto a Luis Muriel, por instrucciones y solicitud de su club deberá presentarse con ellos, por lo cuál quedará desafectado de la concentración en los próximos días", apuntó el comunicado. La FCF indicó que Carbonero es esperado "cuanto antes" en territorio brasileño para unirse a los trabajos del seleccionado que en su primer partido derrotó por 2-0 al favorito Argentina.



► La razón por la que Coutinho descartó su fichaje por United



► Colombia no organizaría la Copa América 2020 y tampoco la jugaría por esta impensada razón



► Rabiot ya tendría nuevo equipo y ganará una millonada como sueldo



► Rodrygo evitó comparaciones en su presentación con Real Madrid