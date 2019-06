¡Leyendas del torneo! Maradona, Ronaldo, Vidal y un repaso del XI histórico de la Copa América [FOTOS]

Solo lo mejor de lo mejor. Los brasileños Ronaldo , Cafú y Roberto Carlos; los argentinos Diego Maradona y Gabriel Batistuta, los chilenos Elías Figueroa y Arturo Vidal , el paraguayo José Chilavert y el uruguayo Enzo Francescoli son algunas de las leyendas que componen la selección de todos los tiempos de la Copa América.



Así se infiere de una encuesta de EFE a representantes de 22 medios periodísticos de los 10 países socios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para elegir a los mejores 11 futbolistas de la historia del más antiguo torneo de selecciones del mundo, que el 2 de julio cumplirá 103 años de existencia.



El chileno Vidal es el único 'histórico' que permanece activo y con un rico palmarés pues ha sido líder de las campañas victoriosas de Chile en el torneo, la de 2015 en el mismo territorio, y la edición centenaria jugada un año después en Estados Unidos.



Con abrumadores índices fueron proclamados los laterales brasileños Marcos Evangelista de Moares 'Cafú' y Roberto Carlos da Silva, titulares de la Canarinha en las conquistas de las ediciones Bolivia'97 y Paraguay'99. Roberto Carlos obtuvo 18 votos, equivalentes al 81,8 por ciento, y a Cafú lo votaron 17 veces, es decir el 77,2%.



La confección del sector ofensivo desempolvó el eterno debate sobre el mejor del mundo. Maradona quedó adelante y con una plaza de titular histórico de la Copa América al recibir el 31,8% de las preferencias. Y aunque Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' y Lionel Messi fueron postulados, primero como creativos, y después como delanteros, sus votos no alcanzaron para quedar en ese once ideal.



