¡Que les den el trofeo ya! El once de Brasil con puros crack para el debut de la Copa América ante Bolivia [FOTOS]

Este viernes arranca la Copa América en Brasil y el anfitrión se medirá ante Bolivia para abrir el torneo continental de esta parte del mundo. Todas las selecciones llegan con lo mejor que tienen y con Tité no será distinto: prepara un once de puras estrellas para asegurar los tres puntos y mostrar su favoritismo en la Copa.

A pesar de que convocó a lo mejor que tiene, no podrá demostrarlo, por lo menos así después del primer amistoso ante Catar. Y es que Neymar terminó lesionado y fue dado de baja de la Selección para este torneo. En su lugar, el técnico Tité convocó a Willian, jugador del Chelsea que tendrá la oportunidad de mostrarse, pero lo esperará su chance de jugar en la banca de suplentes.



La otra duda de Tité es Arthur, quien salió lesionado del encuentro ante Honduras del último domingo, aunque se espera que llegue bien para el partido de este viernes. Su lesión no reviste gravedad y con uno días de descanso y trabajo, estará fino para el partido en el Estadio Morumbí.



Los otros jugadores que estarán presentes desde el vamos ante el cuadro altiplánico son titulares habituales de sus equipos y querrán ganar su primer título con la Selección mayor en su país, después de que a algunos de ellos se les escapara en el Mundial. En esta galería, te dejamos el probable once de Brasil para el debut de Copa América.

