¿Cómo llegan Paolo Guerrero y los demás goleadores del Grupo A a la Copa América 2019?

El Grupo A de la Copa América 2019 no estará catalogado como el de la muerte, pero la competencia está más que asegurada. Brasil , Perú , Venezuela y Bolivia buscarán su pase a cuartos de final en cinco ciudades: Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Rio de Janeiro y Porto Alegre. Pero, ¿cómo llegarán los goleadores de cada selección a la competencia más importante del continente?

Empecemos por lo nuestro, la Selección Peruana. Ricardo Gareca y el Perú entero pondrán todas sus esperanzas en Paolo Guerrero , el líder –futbolístico y anímico– del combinado nacional. El ‘Depredador’ estuvo suspendido durante 251 días, pero regresó a las canchas a hacer lo que más sabe: meter goles.

A los 37 minutos de haber hecho su debut oficial con el Internacional de Porto Alegre, frente al Caixas, Guerrero demostró todo su poderío aéreo y convirtió un verdadero ‘golazo’, como a los que nos tenía tan acostumbrados. Luego, en su primer partido de Libertadores, ante Palestino, también anotó en dos oportunidades.

Desde su vuelta, el delantero de la blanquirroja ha disputado 12 partidos y anotado ocho goles, una cifra importante para un jugador que estuvo prácticamente sin jugar durante 14 largos meses. Su buen momento se suma al hecho de que Guerrero ha demostrado, en varias ocasiones, que la Copa América es un torneo de su gusto, ya que terminó dos veces como máximo goleador del certamen (2011 y 2015).

Copa América 2011: Perú 1-0 México / Fecha: 8 de julio / Gol: Paolo Guerrero / Estadio: Malvinas Argentinas - Mendoza (USI) Paolo Guerrero convirtió cinco goles en la Copa América 2011 en Argentina, superando a Luis Suárez y Sergio Aguero. (USI)

Para la tranquilidad del ‘Tigre’, los posibles reemplazantes de Paolo en Brasil también llegan ‘afilados’ de cara al arco. Raúl Ruidíaz lleva cinco anotaciones en nueve partidos con el Seattle Sounders, mientras que Jefferson Farfán la misma cantidad de goles, pero en apenas ocho encuentros este año con el Lokomotiv ruso.

El primer rival de la bicolor en la Copa América será Venezuela, el 15 de junio en la Arena do Gremio. Los dirigidos por Rafael Dudamel vienen en un gran momento, pese a los problemas sociopolíticos que afectan día a día a país llanero. De hecho, la ‘Vinotinto’ llega al torneo habiendo perdido solo uno de sus últimos cinco partidos (4-2 frente a la Selección de Fútbol de Cataluña).

Dentro de las fortalezas de cuadro venezolano está su ataque, en el cual habitualmente alternan José Salomón Rondón y Josef Martínez. De todas maneras, el ‘9’ titular para Dudamel es Rondón, un delantero potente y con un envidiable sentido de ubicación dentro del área, cosa que le ha servido para mantenerse en el fútbol europeo durante los últimos 11 años.

Salomón Rondón llegó al Newcastle en agosto del 2018, en calidad de préstamo desde el West Bromwich. (Youtube)

El ‘Rey Salomón’ fue titular indiscutible esta temporada en un flojísimo Newcastle, con ‘Rafa’ Benítez como director técnico, y respondió a las expectativas convirtiendo 11 de los 42 goles de las ‘Urracas Negras’ en toda la liga inglesa. Con esto, Rondón cerró su mejor cuota goleadora desde el 2014/15 con el Zenit de San Petersburgo (13 tantos).

Bolivia, a primera vista –y en base a resultados–, es el rival menos fuerte del Grupo A. Su presente lo indica: solo ha triunfado en dos de sus últimos 17 encuentros (perdió ocho y empató siete). Ahora, con el experimentado Eduardo Villegas como nuevo DT, un plantel joven y en gran mayoría del torneo local, la ‘Verde’ buscará dar la sorpresa en Brasil.

Y, si los ‘altiplánicos’ tienen algo de qué aferrarse, es de su goleador Marcelo Moreno Martins. El delantero del Shijiazhuang Ever Bright de la Segunda División china había renunciado a su selección en 2015 por un conflicto con el entonces estratega Julio César Valdivieso, pero está de vuelta en la nómina boliviana y llega derecho de cara al gol.

Marcelo Moreno Martins llegó al fútbol chino en el 2015, para jugar en el Chanchung Yatai. Luego pasó por Wuhan Zall y ahora está en el Shijiazhuang Ever Bright. (Difusión)

Martins , la máxima figura del Ever Bright, ha jugado ocho encuentros este año en la China League One y anotado siete goles, siendo el tercer máximo goleador en lo que va de la liga. Un plus: solo uno de ellos fue desde el punto penal. En la Copa FA, también sacó provecho de su único duelo y convirtió. En Bolivia rezan para que el ‘Matador’ traslade esa eficacia a su selección. ¿Será así?

Finalmente está la ‘verdeamarelha’ y su fantástico Roberto Firmino. El delantero del Liverpool tuvo una temporada más de ensueño, que podría, incluso, terminar con su equipo levantando la ‘Orejona’ en Madrid. Firmino, un ‘9’ atípico, llegará a la Copa América con dice tantos en 34 duelos de la Premier League y cuatro goles en 11 encuentros en la Champions League.

Bobby Firmino beautiful skill vs Arsenal pic.twitter.com/RwEEs34xFt — 🇮🇪Konan Heney🇮🇪 (@KonanHeney) May 25, 2019

Su buen momento, de hecho, ha llevado a Tité a decidirse por él sobre Gabriel Jesús, quien fue titular indiscutible a lo largo de las Eliminatorias. Tanto así que ha arrancado los últimos cuatro encuentros de la Selección Brasileña, convirtiéndole un gol a República Checa. Todo indica que en la Copa seguirá siendo el punta del ‘Scratch’, con jugadores de la talla de Neymar –la gran estrella del equipo– y Coutinho a sus costados.

