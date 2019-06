Inauguración Copa América 2019: fecha, horarios y canales desde el Morumbí de Sao Paulo

Se viene la fiesta. No te pierdas de la inauguración de la Copa América de Brasil ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por los siguientes canales para toda América Latina. América Televisión para Perú, TyC Sports y TV Pública, Sky Sports y TDN Deportes para México y DIRECTV para el resto de países en todo el mundo. No te pierdas de la ceremonia en el estadio Morumbí, previo al debut de Brasil contra Bolivia en el partido inauguración del torneo sudamericano.



El espectáculo promete tener ex figuras mundiales del fútbol, así como representantes del país brasileño. Sao Paulo se vestirá de traje y habrá samba para la inauguración y posterior encuentro del ‘Scratch’ ante todo su público frente a los del altiplano. Fútbol y espectáculo.



Inauguración de la Copa América: horarios y canales

Perú: 19:30 por América TV y DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Brasil: 21.30 por SporTV/ Rede Globo

Bolivia: 20:30 por Tigo Sports

Argentina: 21:30 por DIRECTV Sports/ TyC Sports/ TV Pública

Colombia: 19:30 por DIRECTV Sports/ Caracol TV

México: 19:30 por Nu9ve/ Azteca 7/ TDN/ SKY Sports

Estados Unidos: 17:30 PT/20:30 ET por ESSPN +/ Telemundo

En otras noticias, previo a la inauguración del torneo sudamericano, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) repartirá 70 millones de dólares entre los 12 participantes en la Copa América de Brasil 2019 que comienza mañana, viernes, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.



Así lo anunció este jueves el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, en una rueda de prensa previa al torneo que empezará mañana con el encuentro entre Brasil y Bolivia. "Hemos batido otro récord. Vamos a entregar 70 millones de dólares a los participantes, básicamente enfocados en los 10 países de la CONMEBOL, pero también reconociendo la participación del campeón de la Copa de Asia, Catar, y su subcampeón, Japón", aseguró.



Domínguez, que se mostró convencido de que la de Brasil será la "mejor Copa América de la historia, afirmó que el torneo será transmitido por 178 países de todo el mundo, pese a la diferencia horaria y a que "se están disputando campeonatos mundiales como el sub'20 y el femenino, o la Copa de Oro de la CONCACAF".



"Tenemos la oportunidad de recuperar el liderazgo mundial en el fútbol y no lo podemos desaprovechar", resaltó el dirigente de la CONMEBOL, que consideró un éxito meter a la Copa América "en el calendario" y haberla adecuado a los años pares para evitar colisiones con el fútbol europeo. "Sudamérica es el mayor exportador de talentos al mundo y los jugadores se encontraban en esa disyuntiva con sus clubes. Esto nos va a permitir tener un torneo más competitivo y mayores ingresos", agregó.



Domínguez, que consideró que la presencia, mañana en el palco, del presidente brasileño Jair Bolsonaro, "prestigia la competición", exhibió el crecimiento de la CONMEBOL desde hace cuatro años. "Desde 2015, los ingresos han cambiado sustancialmente desde los 70 millones de dólares que ingresábamos a los 500 millones de ingresos que estamos presupuestando ahora. El 94 por ciento de esos ingresos regresará al fútbol", aseguró.

