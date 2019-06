¡Por la gloria! Sigue la Inauguración de la Copa América 2019 EN VIVO desde Sao Paulo, Brasil | vía DirecTV

La Inauguración Copa América 2019 arranca EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV este viernes en Sao Paulo, Brasil, con el primer partido STREAMING del Grupo A del certamen. Sigue el MINUTO a MINUTO por Depor.com. No te lo pierdas. Podrás disfrutar LIVE HD del arranque de este vibrante torneo continental a través de las señales de América Televisión, DirecTV Sports, TyC, TDN Deportes, Sky Sports, TV Pública, Caracol y TIGO Sports en toda América Latina, a partir de las 19:10 horas en territorio peruano. El partido que dará inicio a esta nueva edición del torneo enfrentará a las selecciones de Brasil y Bolivia GRATIS HD en el Morumbi.

Llegó el día: este viernes comienza la Copa América, la gran fiesta del fútbol sudamericano, en Brasil.



Llegó el día: este viernes comienza la Copa América, la gran fiesta del fútbol sudamericano, en Brasil, pero el torneo llega en un momento convulso política y socialmente en el gigante de la región, que además está más pendiente del futuro judicial de Neymar, la estrella de la Seleçao ausente del certamen por lesión, que del balón. La pelota echará a rodar en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, en el duelo inaugural entre el país anfitrión y Bolivia, un encuentro desigual entre el pentacampeón del mundo y la 'Cenicienta' de Sudamérica.



Pero muy bien lo tendrá que hacer el equipo de Tite para que el país ponga su foco en el torneo y sueñe con una novena corona continental, 12 años después de la última conquista en Venezuela. La jornada inaugural coincide con la convocatoria de una huelga general y manifestaciones en todo el país para protestar por la reforma de las pensiones de jubilación que prepara el gobierno de Jair Bolsonaro (ultraderecha).



Inauguración Copa América 2019: horarios en el mundo

19:10 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:10 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:10 horas del sábado - Reino Unido

02:10 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

Inauguración Copa América 2019: canales TV en el mundo

Perú - América TV / DirecTV Sports

Bolivia - Tigo Sports / DirecTV Sports

Brasil - Globo / SporTV

Colombia - Caracol / DirecTV Sports

Ecuador - Teleamazonas / DirecTV Sports

Venezuela - IVC / DirecTV Sports

Uruguay - VTV / DirecTV Sports

Argentina - TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports

Estados Unidos - Telemundo / ESPN +

Chile - TVN / Canal 13 / CDF / DirecTV Sports

Paraguay - Tigo Sports / DirecTV Sports

España - DAZN

Además, el gran ídolo de la 'torcida', el delantero Neymar, se perderá el torneo por una lesión, aunque sigue acaparando portadas y horas en las televisiones del país porque este mismo jueves acudió a una comisaría de Sao Paulo para prestar declaración durante varias horas por una acusación de violación formulada en su contra por una joven modelo.



Pese a la notable baja del astro, la Seleçao no rehúye su papel de favorita: "Brasil, independientemente de la competencia en la que entra, es favorita y está obligada a vencer. Sin duda, incluso sin Neymar, la principal estrella de Brasil, continuamos muy fuertes", dijo el jueves el volante del Real Madrid Casemiro en conferencia de prensa en el estadio Morumbí.



Estos fueron los 23 convocados de Brasil para la Copa América 2019, antes de que Neymar sea reemplazado por William a causa de una lesión.

Responsabilidad histórica. Tite confirmó que Roberto Firmino, David Neres y Richarlison formarán el tridente ofensivo para tratar de dañar a un equipo boliviano que apela a la "garra" para dar la sorpresa. El DT brasileño admitió que la Canarinha tiene la presión de romper con la sequía de títulos. Brasil, además, nunca perdió un torneo continental como anfitrión (1919, 1922, 1949 y 1989). "No se puede rehuir de esa responsabilidad", sentenció.



No es de extrañar que en este ambiente enrarecido que vive el país la organización sólo haya vendido el 65% de los boletos, según reconoció el miércoles, y que sólo la mitad de los brasileños vea a su selección favorita al título, según un sondeo. Además, el 70% de los encuestados reconocieron estar "poco" o "nada" interesados en la Copa América 2019.



Pese a todo, la organización prevé un lleno total en el Morumbí para el juego inaugural, que presenciará in situ el polémico Bolsonaro, confirmó el portavoz gubernamental. Para garantizar la seguridad durante el certamen, Brasil impedirá el ingreso al país a hinchas violentos (entre ellos 5.000 barrabravas argentinos) y aplicará tecnología de reconocimiento facial en el acceso a los estadios.



La Copa América 2019 se disputará del 14 de junio al 7 de julio por diez selecciones de la región y los invitados Japón y Catar, en cinco ciudades: Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador y Belo Horizonte. Sin embargo, no solo Brasil está hambrienta de títulos. Tras ocho intentos fallidos, para el astro argentino Lionel Messi la Copa América se presenta como una de sus últimas chances de ganar algo con la Albiceleste. ¿Quién saldrá victorioso? Esta es una interrogante que solo el tiempo resolverá.



¿Cómo están los ánimos en Brasil para la Copa América?

Escándalos políticos. Huelga. La denuncia contra Neymar. Torneo de fútbol local... Los brasileños tienen la agenda llena como para priorizar a la Copa América 2019, pese a su favoritismo y a que se disputa en casa. El ambiente festivo está a cargo de los extranjeros. Sao Paulo, sede de la inauguración este viernes del torneo continental, amaneció con dificultades en el transporte.



Belo Horizonte -otra anfitriona- y algunas ciudades del gigante sudamericano despertaron con el metro cerrado, como parte de una huelga general en rechazo a una reforma en las pensiones del gobierno de Jair Bolsonaro. A ello se suma el escándalo tras la filtración de mensajes del exjuez anticorrupción Sergio Moro -hoy ministro de Justicia- que muestran su presunta parcialidad en la condena del expresidente Lula da Silva.



A ese cóctel se suman las coberturas a las presentaciones ante la policía del astro Neymar -fuera se la selección por una lesión-, quien está acusado de violación, cargos que él rechaza. A todo ello se dedicaron las noticias del viernes en la TV, antes de abordar la inauguración de la Copa, con el duelo entre Brasil y Bolivia. La apertura solo estuvo en pantalla un minuto y medio.



Luego dieron paso al torneo local: triunfo del Goiás, del Vasco y empate entre Sao Paulo y Atlético Mineiro. El Brasileirao entra en pausa desde este viernes. En la portada del Folha de Sao Paulo la foto es del Mundial femenino: en una mesa de bar, una mujer ve el Brasil-Australia. Lleva puesta la camiseta 10 brasileña pero tiene tachado el nombre de Neymar Jr. y ha escrito encima el de Marta, la estrella del equipo de mujeres.



Karol G y Leo Santana interpretarán "Vibra el Continente". (Foto: @umusicbrasil)

