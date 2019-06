“Japón fue un gran rival y no lo podemos subestimar”, por Eliane Bengoechea [OPINIÓN]

Uruguay hizo un buen partido, aunque no pudo concretar varias chances claras de gol que tuvieron, sobre todo Suárez y Cavani. Se enfrentaron a un gran rival, como es Japón , una selección en proceso, joven, pero que juegan muy bien, hecho que había sido considerado por el técnico del combinado ‘celeste’, Oscar Tabarez.

En conferencia previa al partido, recuerdo que el ‘maestro’ Tabarez afirmó que no se podía subestimar a ninguna selección y tuvo razón. Hoy en día, todas las escuadras van muy parejo en los partidos individuales, por lo que no hay gran diferencia entre ellas y hay que analizar cada encuentro para conocerlas mejor.

Hizo falta Matías Vecino, pues, si bien muchas veces pasa desapercibido, su ausencia se hizo notar, especialmente para darle más aplomo al equipo y más seguridad a Bentancourt.

A nivel individual, Luis Suárez y Edinson Cavani no estuvieron tan finos, como suelen estar, pero tuvieron varios ‘mano a mano’ y eso me entusiasma, de cara a lo que se viene: el duelo ante Chile y los siguientes partidos del torneo, en caso se clasifique a las siguientes fases. No olvidemos que el objetivo de Uruguay es llegar hasta la final de la Copa América.

Respecto al sistema defensivo, este funcionó correctamente. Por su parte, Cáceres pudo acoplarse bien con la selección ‘celeste’.

En el medio campo, se dio el debut de un chico importante de 24 años, Giovanni González, que juega en Peñarol. Aunque había jugado de forma amistosa con la selección, nunca portó la ‘celeste’ por puntos oficiales y hoy lo hizo de forma estupenda, pese a que su ingreso haya sido de emergencia, tras la salida de Diego Laxalt. Lamentablemente, pareciera que se nos están quedando jugadores de a pocos en el camino.

Este encuentro también sirvió para darnos cuenta que, en la posición de Vecino y Laxalt contamos con jugadores de cambio (como lo sucedido con González), que poseen un gran desempeño físico y que marcan una gran diferencia. No obstante, vemos a un Uruguay que puede dar más, ya que está preparado, pero Japón tuvo un buen juego y se notó.

Uruguay en los últimos minutos salió a buscar el partido, a entrar al gol como sea, como venga, con todo el equipo, digno de su historia, pero no se logró. Podríamos decir, en líneas generales, que no hizo un mal partido. Está bien posicionado como para enfrentarse ante Chile y, incluso, podría quedar mejor tercero.

