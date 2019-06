El sustituto de Neymar favorito en Brasil: el crack que piden para el ‘Scratch’

Una lesión en los últimos meses no permitió que continuará su evolución como futbolista en el Real Madrid , teniendo apenas unos minutos en su regreso al mando de Zinedine Zidane. Sobre el futuro de ‘Vini’ en la tienda madridista, como le conocen en España, todo sigue en incertidumbre por los fichajes que ha pedido ‘Zizou’ de cara al mercado de pases, aunque la gran noticia podría darle con su posible convocatoria a la Selección de Brasil para la Copa América.



No revelado la lista de 40 futbolistas en la lista provisional del ‘Scratch’, Vinicius podría entrar en la nómina de 23 de Brasil en una disputa con Lucas Moura, Fabinho, Douglas Costa y William. Vinicius Junior podría partir con mucha ventaja, dada su buena relación con ‘Ney’. Pese a que el futbolista se encuentra fuera de la lista de Tité con su rotura de ligamentos, el delantero del PSG podría ejercer una presión para que llame a su compañero y jugador del Real Madrid.



Vinicius Junior no ha hablado al respecto a una posible convocatoria, teniendo la esperanza de hacer su debut con la Selección Absoluta de Brasil. Apenas el atacante fue convocado en duelos amistosos, pero podría dar el salto grande con el ‘Scratch’ y ser esa promesa para que enamore a todos los hinchas de Brasil en el torneo internacional. Puede enganchar con el público.



Por el caso de la lesión de Neymar , el artículo 31.1 del reglamento de la Copa América especifica que "podrá sustituirse a un jugador inscrito en la lista definitiva de 23 por otro, solo en caso de lesión grave, a más tardar hasta 24 horas antes de la disputa del primer partido de su selección".



Brasil debutará en la Copa América contra Bolivia , el próximo 14 de junio, en el estadio Morumbí, por lo que Tite tiene una semana para elegir el sustituto, siempre que se considere que Neymar tiene una lesión grave.



En ese caso, "la Comisión Médica de la Conmebol deberá aprobar por escrito dicha sustitución tras recibir y aprobar el diagnóstico médico detallado firmado por el médico del equipo (en español, portugués o inglés), y el o los exámenes médicos que certifiquen la gravedad de la lesión", especifica el reglamento de Brasil 2019.

"Este órgano expedirá entonces un certificado que confirmará que la gravedad de la lesión impide al jugador participar en la competición", prosigue.



"La federación deberá entonces elegir inmediatamente a un reemplazo e informar a Conmebol al respecto. El sustituto deberá llevar en la camiseta el mismo número del jugador lesionado al que reemplaza. El jugador que sustituye al jugador lesionado no necesariamente deberá pertenecer a la lista inicial de 40 jugadores", concluye



