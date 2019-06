"Perú buscará mantener el juego que maravilló a muchos en Rusia", afirma prensa de Venezuela [FOTOS]

Dos días quedan para el Perú vs. Venezuela, partido debut de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019 , y la presa de ese país ya vive el duelo con intensidad. Los elogios para el equipo de Ricardo Gareca no faltan y tampoco el optimismo por derrotar a la 'bicolor', el sábado en el Arena Do Gremio.

" Perú tirará de experiencia para combatir en Brasil", escribió El Meridiano. "Después de un Mundial en el que ofreció un gran juego, pero fue incapaz de avanzar a la siguiente ronda, la selección peruana encarará la Copa América de Brasil con la intención de mantener el juego que maravilló a muchos en Rusia e intentar conseguir su tercer título continental luego de 44 años", añadió el diario.



Selección Peruana: así vivieron los jugadores su llegada a Brasil. (América TV)

"La Vinotinto se propone llegar a su primera final de Copa América", escribió 800 noticias. "La Vinotinto va cargada de 'optimismo' ante su debut con Perú, dijo Radio Mundial en su previa del partido que se jugará el sábado a las 2 de la tarde (hora peruana).

"El primer partido siempre es importante. Un resultado positivo ante Perú dejaría a Venezuela con una alta probabilidad de clasificar a los cuartos de final", apuntó Líder en Deportes.



Venezuela se prepara para enfrentar a Perú. (América TV)

