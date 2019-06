Carlos Zambrano no se descartó para el partido contra Brasil y aclaró la situación de su lesión 

Sin duda alguna, Carlos Zambrano es uno de los futbolistas que ha destacado en lo que va de la participación de la Selección Peruana en la Copa América. Por ese motivo, la presencia del ‘León’ ante Brasil es considerada fundamental, para que la ‘bicolor’ logre un triunfo. Eso sí, la decisión la tiene Ricardo Gareca.

Luego del choque ante Bolivia, Carlos Zambrano salió lesionado. Primero, se especuló con respecto a un desgarro. Luego se habló de una fatiga muscular. En ese marco, el ‘León’ aclaró la situación, con miras al duelo ante Brasil.

“La información que salió hace un par de días de mi lesión era todo falso. El doctor Segura nunca salió a mencionar que quedaba descartado para toda la Copa América. Simplemente tengo un pequeño edema que no es nada grave, gracias a Dios”, afirmó Carlos Zambrano en Radio Capital.

“Espero poder jugar el sábado por más que sea complicado, ya lo decidirá el profe Gareca y los doctores. Igual, si no es así y logramos clasificar, [espero] poder estar en la siguiente ronda con el equipo. Si me toca estar o no, o desde el banco, igual siempre apoyaré a todo el grupo", agregó Carlos Zambrano.

Perú vs. Brasil: así se vive la previa del partido por la Copa América (Video: Francisco Neyra / GEC)

