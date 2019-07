¡Como Perú! Las últimas selecciones que llegaron con perfil bajo a un torneo e hicieron historia [VIDEOS]

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, cantaba Rubén Blades. Seguro, cuando la entonaba, pensaba en todo menos en fútbol. Sin embargo, es imposible no relacionar al deporte rey con todo lo que tiene que ver con la vida: desde el amor hasta el odio pasando por la desilusión. Hoy, a pocas horas de la primera final oficial que disputará la selección peruana en 44 años, debemos reconocer que lo que hicieron Ricardo Gareca y sus dirigidos viene siendo una grata sorpresa para todos los peruanos.

Pero así como la blanquirroja ha destrozado a todas las casas de apuestas, otros países durante la historia del fútbol se encargaron de escribir grandes historias para el orgullo de sus compatriotas. De eso –que no existen imposibles– se tendrá que agarrar el dos veces campeón de América para escribir, con letras doradas, su nombre en el mítico Maracaná, donde ya consiguieron una victoria en esta Copa (ante Bolivia, 3-1).

Perú le ganó 3-1 a Bolivia por la segunda fecha de la Copa América. (Fuente: América TV)

Son tantos años desde que desató la pasión por este deporte y muchos, también, en los que Brasil dominó que todas las miradas apuntan a que los de Tité se llevarán la novena estrella. Sin embargo, si hay alguien capaz de romper con los estereotipos es aquel que ostenta la única victoria ante ellos en sus tierras por este torneo continental (1-3 en 1975). Pero bueno, pasemos a los ejemplos ¿Qué otros hinchas de este siglo vivieron lo que viven los peruanos en la actualidad?

Turquía y Corea del Sur en la Copa del Mundo 2002

Polémicas aparte, turcos y coreanos pelearon hace ya 17 años por el tercer y cuarto puesto del mundial que se disputó en tierras asiáticas. A un paso de llegar a la final, unos perdieron contra la selección brasileña –que se terminó coronando campeona– y los otros lo hicieron frente a los alemanes. El camino, sin embargo, ilusionó a unos cuantos millones de habitantes.

Los europeos llegaron a ser de los cuatro mejores tras eliminar a Japón (1-0) y Senegal (1-0) de forma sufrida. Con un plantel donde la gran mayoría jugaba en la liga local, los dirigidos por Senol Gunes compitieron durante todo el torneo con la ilusión de poder hacer historia. Finalmente, en el duelo por la medalla de bronce, terminaron venciendo a la otra sorpresa, que sí había llegado con muchas preguntas por responder.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, Hakan Sukur anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales. (Latina)

Dejar a Italia y España en el camino no es algo de lo que puedan sacar pecho muchos equipos del siglo 21. Corea del Sur sí lo puede hacer. A los primeros los vencieron 2-1 en tiempo suplementario, mientras que a los segundos les ganaron por penales. Pero ojo que los errores arbitrales, muy criticados por la localía de los asiáticos, terminaron influyendo en los marcadores con goles anulados, tarjetas rojas y muchas decisiones que favorecieron a los coreanos. Aun así, en Seúl no pueden negar que no pasaron un buen rato.

Grecia en la Eurocopa 2004

La Euro en Portugal parecía ser la oportunidad perfecta para que los locales se hagan con su primer título continental. Nombres como Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Deco y demás ilusionaban a un país que nunca había conseguido un gran trofeo, ni habiendo tenido a uno de los grandes jugadores europeos como lo era Eusebio.

Cristiano Ronaldo vivió una de sus peores decepciones en la Euro 2004. (Difusión / YouTube) Cristiano Ronaldo vivió una de sus peores decepciones en la Euro 2004. (Difusión / YouTube)

El camino ya estaba casi superado. Eliminada España en fase de grupos –donde también venció a Grecia–, a Francia en cuartos de final y a República Checa en ‘semis’, el equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari no tenía forma de perder la oportunidad. Sobre todo teniendo como rival, en Lisboa, a un equipo griego al que ya había ganado en la primera etapa del torneo.

Pero el equipo de Charisteas y compañía llegaba reforzadísimo tras haber dejado en el camino, nada más y nada menos, que a Inglaterra y Holanda. En el último partido no había nada que perder, el orgullo estaba intacto y las ilusiones por las nubes.

Y, precisamente, con un tanto de su delantero estrella a los 57’, el cuadro que dirigía Otto Renhagel dio una de las grandes sorpresas futbolísticas del siglo. Con el pitazo final ya no había vuelta atrás y los griegos quedarían por siempre en la historia grande del fútbol europeo y mundial.

Así fue el gol de Angelos Charisteas frente a Portugal. (Getty / UEFA TV)

Paraguay en la Copa América 2011

Una de las grandes etapas que vivió la ‘Albirroja’ en los últimos años se dio durante la etapa en la que el ‘Tata’ Martino dirigió a su selección. Una Copa del Mundo en el 2010 donde pusieron en aprietos a España en los cuartos de final y, un año después, un torneo continental en el que se dieron el lujo de llegar a la final.

Es cierto, aquella selección paraguaya de Argentina en el 2011 no ganó ningún partido, pero demostró que en los torneos cortos vale con tener mentalidad ganadora para, por lo menos, pasar de fase por medio de los penales como lo hizo aquel histórico equipo.

Dejando en el camino a Brasil y Venezuela en cuartos y semifinales, respectivamente, los de Martino se vieron las caras con Uruguay en la final. El partido les costó más de la cuenta (perdieron 3-0), pero nadie podrá borrar el orgullo que sintieron los guaraníes viendo a su selección en una final después de 32 años.

La selección uruguaya consiguió su Copa América número 17 en Argentina. (YouTube)

Costa Rica en la Copa del Mundo del 2014

Meses antes del inicio del torneo, italianos, uruguayos e ingleses parecían saber que había dos cupos hacia octavos para pelear entre tres. El cuarto era el equipo ‘tico’ que, después de clasificar al mundial, había tenido muy mala suerte en el sorteo y parecía que solo iría a cumplir. Sin embargo, todos equivocaron sus pronósticos y los centroamericanos sorprendieron a más de uno.

En la fase de grupos fueron primeros por encima de los tres ‘cucos’ ganándole a Uruguay e Italia y empatando con Inglaterra. Con eso la hazaña parecía estar cumplida, pero Keylor Navas y compañía no se conformaron con ello. En octavos de final eliminaron a Grecia por penales y en cuartos chocaban ante una poderosa Holanda.

Parecía ser el final de los centroamericanos y así lo fue, pero sin antes luchar hasta el final. Los ‘ticos’ llevaron a los europeos hasta la tanda de penales y estuvieron a un paso de ser semifinalistas por primera vez en su historia. En su país no se cansaron de celebrarlo y aplaudir a sus ídolos, pues nadie olvidará ese mes que vivieron en Brasil.

Bryan Ruiz anotó el gol con el que Costa Rica le ganó a Italia en el 2014. (Canal ruso)

Croacia en la Copa del Mundo del 2018

Los amistosos previos a Rusia 2018 no habían convencido del todo al pueblo croata, pero ya sabemos que los torneos oficiales son un cuento aparte, sobre todo cuando tienes en tu equipo a ‘cracks’ como Ivan Rakitic del Barcelona o Luka Modric del Real Madrid.

El primer golpe de efecto fue ante Argentina con una contundente goleada por 3-0 en fase de grupos. Luego vino Dinamarca, Rusia y, por último, Inglaterra antes de llegar a la final del mundial. Un hecho histórico para un país joven que enfrentaría a la gran candidata que terminó llevándose el título de campeona: Francia.

Francia vs Croacia: el 'blooper' de Lloris en la final del Mundial Rusia 2018. (Autor: FIFA / Captura y Video: DirecTV Sports)

A pesar de no sumar su primera estrella en el escudo, el equipo helvético sorprendió a todos (nadie lo daba como finalista) y por ello, su mayor estrella, Modric, terminó llevándose el Balón de Oro meses después. Nada mal.

Qatar en la Copa Asiática del 2019

El último gran ejemplo se dio en el continente asiático con el país que será sede de la Copa del Mundo en tres años. El equipo qatarí, que incluso vino a la Copa América como invitado, se llevó el torneo continental por primera vez en su historia venciendo al favorito Japón en la final.

Un buen trabajo a lo largo de los años hizo que, de la mano de Felix Sánchez, puedan vencer, en el camino, a los mundialistas Corea del Sur y Arabia Saudí, además de mantener el arco en cero en todos los partidos, salvo el último donde los japoneses le anotaron un tanto en lo que terminó siendo una victoria por 3-1.

Qatar y el golazo de 'chalaca' para el 1-0 ante Japón por Copa Asia. (YouTube)

Al fin y al cabo, este fue un ejemplo de que el trabajo, el sacrificio y la táctica a veces pueden superar a grandes individualidades. El fútbol cada vez es más parejo por el buen trabajo de los entrenadores y en eso se debe concentrar la para sumarse, en letras grandes, a las páginas más gloriosas del fútbol sudamericano.

