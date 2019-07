¿Estará ante Chile? Se conoció el resultado de la evaluación a Alexander Callens

Las alarmas se encendieron por Alexander Callens. El defensa de la Selección Peruana se lastimó el tobillo durante los entrenamientos del domingo y se puso en duda su presencia ante Chile por la semifinal de la Copa América Brasil 2019. Esta mañana fue sometido a una resonancia magnética y el resultado tranquilizó a la delegación bicolor.

Depor pudo conocer que la evaluación realizada al jugador no arrojó ninguna lesión y que solo se trató de un susto. Alexander Callens estará a disposición de Ricardo Gareca para el duelo del miércoles en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

Selección Peruana: Alexander Callens saliendo de la concentración. (Video: José Luis Saldaña)

El domingo los jugadores que no fueron titulares ante Uruguay entrenaron en y el jugador terminó con el tobillo lastimado, por lo que tuvieron que colocarle hielo en para desinflamar. Alexander Callens no pudo concluir los trabajos.



Alexander Callens no ha sumado minutos en esta Copa América Brasil 2019. El defensa espera hacerlo ante Chile. La Selección Peruana trabajará esta tarde en el Estadio Beira-Rio y trabajará el once para el duelo del miércoles aunque todo apunta a que repetirá el once que arrancó ante Uruguay.



Selección Peruana: Conmebol abandona hotel tras control antidoping. (Video: José Luis saldaña)

► Control antidoping y trabajos físicos en el hotel, así fue la mañana de la 'bicolor' en Porto Alegre [FOTOS/VIDEO]



► Selección Peruana: Paolo Guerrero gestó así la foto grupal previo a choque con Uruguay [VIDEO]



► Selección Peruana: “Carlos Zambrano jugó con una molestia ante Uruguay”, afirmó Óscar del Portal [VIDEO]



► Eddie Fleischman: "Perú no le hizo ningún daño en ataque a Uruguay"



► "Contra Perú nos robaron con este invento del VAR"