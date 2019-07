¡A reír! Los divertidos memes del Perú vs. Chile se apoderan de las redes sociales [FOTOS]

¡Los memes ya están aquí! Perú vs. Chile EN VIVO | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | VÍA AMÉRICA TV | DIRECTV | VER GRATIS | LIVE HD | FÚTBOL | Perú vs. Chile se juega en unas horas y los divertidos memes hacen que la espera no se viva con la tensión y los nervios. Si quieres reír de lo lindo mira la galería de memes que tenemos para ti. El partido promete y la 'Bicolor' sale con todo para hacer historia y eliminar al vigente campeón. Ya faltan pocas horas para vivir el 'Clásico del Pacífico' a la espera de un buen resultado de la Selección Peruana. No lo quieran pintar como un partido más, porque no lo es. Lo de esta noche es una cita con la historia, es una semifinal de Copa América – la segunda de Ricardo Gareca como técnico de Perú– y, aunque muchos no lo reconozcan, la bicolor se jugará su revancha. ¿El rival? Chile, el mismo que dejó al ‘Tigre’ y a su equipo a un paso de la final en 2015.



Nunca ha sido ni será fácil. Perú no solo tendrá que afrontar el 'Clásico del Pacífico' ante Chile, sino que buscará dejar afuera al actual campeón de América. La ‘Roja’ llega a este partido como defensor del título, pero la bicolor ya le ganó siete veces a este tipo de rivales: vigentes campeones.

Perú vs. Chile: el banderazo no faltó en la previa del partido. (América TV)

Ambos llegaron a esta semifinal por la vía de los penales en cuartos: Chile derrotó 5-4 a Colombia tras igualar 0-0 en los 90 minutos Perú con el mismo marcador se quitó de encima a Uruguay, que lo tuvo literalmente contra las cuerdas pero no logró el nocaut en el tiempo reglamentario a pesar de marcarle en tres ocasiones, todas invalidadas por fuera de juego.

Todos conocen muy bien de la rivalidad de ambos países en el ámbito futbolístico por tal motivo, los memes del Perú vs. Chile ya calienta la previa del encuentro que promete ser de infarto.



Perú vs. Chile: Reinaldo Rueda elogió a Paolo Guerrero. (América TV)

El Perú vs. Chile está programado para este miércoles 3 de julio en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre a partir de las 7:30 p.m. y será televisado por las señales de América TV y DirecTV Sports.



Para que te vaciles con los memes del partido entre Perú y Chile que ya abundan en las redes sociales, revisa la galería que hemos preparado en Depor.com.



André Carrillo 'trolea' a Luis Advíncula a través de sus redes sociales. (Video: Instagram)

