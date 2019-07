Ricardo Gareca: "Chile es difícil pero estamos a la altura y tenemos grandes posibilidades"

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa, en la previa del partido ante Chile por la semifinal de la Copa América Brasil 2019. El DT de la ' Bicolor ' se reunió con los periodistas, junto a Yoshimar Yotun, en la sala de prensa del Arena do Gremio, escenario del partido.

Selección Peruana: la conferencia EN VIVO

- Inicia la conferencia de prensa de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca: "Lo vemos muy bien a los muchachos, están trabajando bien. Si bien el partido con Uruguay fue muy disputado, debemos mejorar en el juego. Los vi tranquilos, pero en algún momento nos faltó un poco de claridad. En general están bien, todos van a estar a disposición y eso es una tranquilidad".

Yoshimar Yotun: "Estamos con muchas ganas de seguir ganando y haciendo historia en esta Copa América.

Gareca: "Hemos cambiado a lo largo del tiempo, creo que ahora tenemos más recorrido, más vivencias. Nos hemos fortificado con el transcurrir del tiempo".

Yotun: "Lo más importante es estar concentrados, siempre hemos sido perfil bajo. Sabemos que va a ser complicado pero tenemos la capacidad de sacar un buen resultado".

Gareca: "Perú es una selección muy fuerte, es una selección que se ha ido haciendo con las adversidades. Son muy fuertes los muchachos. Nos podrán superar pero el aspecto anímico es una parte fuerte del equipo. En ese aspecto no estamos preocupados. No es un punto, no que a nosotros nos pueda preocupar. Los muchachos han ido mejorando, más allá de algún traspié, pero han sabido reponerse".

Gareca: "No es un tema que me compete que sitúen a Perú al lado de las dudas. Nos hemos formado en situaciones difíciles. Nosotros no nos hemos formado en base a lo que piensan los demás sino en base a lo que pensamos nosotros mismos. Es inevitable que opinen de nosotros. Lo que me interesa es qué pensamos de nosotros mismos. Tenemos bien claro el posicionamiento que hemos logrado a través del tiempo. Son partidos difíciles pero estamos a la altura y tenemos grandes posibilidades".

Gareca: "Perú mantuvo la calma ante Uruguay, trabajó el partido sabiendo a la selección que enfrentábamos. Una selección que sabe lo que quiere dentro del campo. Somos una Selección con jugadores de experiencia eso creemos que estamos en condiciones de poder manejarlo. El equipo mostró una gran personalidad a la hora de patear los penales".

Gareca: "Nosotros estamos muy motivados. Lo estamos viviendo con mucha expectativa. Lo manejamos trabajando, viendo todos los detalles y decidir lo mejor para el partido. Nos agarra muy metidos".

Yotun: "Más que una revancha es una linda oportunidad de meternos a una final y conseguir lo que nos hemos trazado. estamos preparados para el partido que se viene".

Yotun: "Es un partido muy emocionante, de semifinal y enfrentando a un gran rival. Es una motivación para todos. La rivalidad es solo futbolística. Nosotros tratamos de defender siempre nuestros colores a muerte. Queremos darle una gran alegría al país".

Gareca: "Uno lo vive intensamente. El proceso va por dentro pero uno está tranquilo sabiendo a quien tiene y a quien conduce. Me ha pasado estar intranquilo cuando no tengo un conocimiento de algo, conociéndolos a ellos y de lo que son capaces, me dan una determinada tranquilidad. Nosotros mantenemos la humildad, hemos perdido con selecciones que han provocado enojos pero sabemos que le podemos ganar a cualquiera. Eso lo tenemos claro. Miramos con optimismo sea cual sea la selección que enfrentemos".

Yotun: "Muchas veces no he tenido la claridad en el campo pero siempre trato de ponerme al servicio del equipo, de hacer lo mío. Hay partidos que lo puedo hacer y otros que son muy cerrados. Solo pasa por eso nada más".

Yotun: "Es una semifinal, estamos muy cerca de lo que queremos, será importante para todos nosotros".

Gareca: "Vargas es un delantero muy bueno. Chile está compuesta por grandes jugadores, está en una liga muy importante. Es una pieza clave para el ataque de Chile. Es un delantero difícil de marcar. Va a ser llevarnos a una alta concentración en todos sus movimientos".

Gareca: "La Selección sigue manteniendo un psicólogo. Es importante todo lo que tenga que ver que se va agregando a un cuerpo técnico para fortificar y que el jugador esté más contenido. Todo es tratar de salir fortalecido. Sin perder de vista estos componentes también es importante que los verdaderos protagonistas son los jugadores. En el campo de juego resuelven ellos".

Gareca: "A nosotros nos gusta ir paso a paso. estamos aun partido y no me gusta anticiparme a nada. Creo que estamos preparados para esta clase de compromisos. Me gustaría que Argentina pueda estar en la final. Son dos de las mejores selecciones del mundo. Es un clásico".

Yotun: "Esto es un deporte de grupo. Siempre trato de hacerlo bien, tenemos variantes, por fuera tenemos los mejores extremos y siempre estamos tratando de variar el ataque".

Gareca: "Tenemos variantes y ante una ausencia iremos resolviendo como lo hemos hecho en todos los partidos. Hemos dado muestras así que estamos tranquilos".

Selección Peruana: la previa

El 'Tigre' trabajó con la Selección Peruana por la mañana y ya tiene definido el once con el que enfrentará a 'La Roja'. El DT repetirá la alineación que eliminó a Uruguay, por penales, en los cuartos de final de la Copa América.

Perú formaría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

La Selección Peruana tiene su última práctica este miércoles por la mañana. Como ya es costumbre, Ricardo Gareca pidió trabajar el mismo día del partido debido a que este se juega a las 9.30 p.m. (Hora de Brasil).

