¡Onces listos! Así alineará Perú y Chile en el partido por la semifinal de la Copa América 2019 [FOTOS]

Perú vs. Chile | Ricardo Gareca y Reinaldo Rueda no dudaron en sacar a relucir toda su artillería para el partido por la semifinal de la Copa América Brasil 2019. Con todas sus figuras la 'Bicolor' y 'La Roja' pelearán por llegar a la gran final y enfrentar este domingo a Brasil en el Maracaná. El 'Tigre' mantiene el once que eliminó a Uruguay en tanda de penales en el choque por los cuartos de final. La Selección de Chile va con sus estrellas para buscar retener el título. Será un partido de pronóstico reservado.



"La Selección de Chile ha demostrado esa mística y convicción. Todo se lo ha ganado el equipo en la cancha, venimos trabajando con la misma forma y dedicación", dijo Reinaldo Rueda en la previa.

Perú vs. Chile: Ricardo Gareca confía a muerte en sus jugadores. (América TV)

Ricardo Gareca no se quedó atrás: "Vivimos este partido con mucha expectativa, estamos muy motivados y lo preparamos trabajando… Somos conscientes que le podemos ganar a cualquiera, los muchachos lo tienen claro".

La Selección Peruana volverá a entrenar este miércoles antes de enfrentar a Chile. Ricardo Gareca pidió, como es su costumbre cuando se juega de noche, trabajar por la mañana.

Luis Advíncula le pone la 'chispa' a la Selección Peruana. (América TV)

El Perú vs. Chile está programado para este miércoles 3 en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre a partir de las 7:30 p.m. y será televisado por las señales de América TV y DirecTV Sports.



Selección Peruana: las rachas negativas que rompió Ricardo Gareca. (América TV)

