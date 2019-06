Perú vs. Colombia: perdió la 'bicolor' y los memes le ponen la cuota de humor a la derrota [FOTOS]

Perú vs. Colombia | La Selección Peruana no pudo con Colombia en su partido de despedida antes de partir a la Copa América Brasil 2019. Los memes no podían faltar y le pusieron la cuota de humor a la derrota de la 'bicolor'.

Los goles del triunfo colombiano fueron anotados por el volante Mateus Uribe a los 23 y 65 minutos y Duván Zapata a los 90+3. Perú se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Yoshimar Yotun y Paolo Hurtado salió lesionado y es duda para la Copa América



Con un juego totalmente superior, el equipo dirigido por el técnico portugués Carlos Queiroz logró un triunfo que le deja un buen sabor de boca de cara a su debut en la Copa América, el próximo domingo ante Argentina en el Grupo B.

No dejes de ver la galería que acompaña esta nota con los mejores memes del duelo entre Perú vs. Colombia, último partido de preparación de la 'bicolor' antes de partir a Brasil para disputar la Copa América 2019.

Perú vs. Colombia | Así luce el estadio Monumental antes del inicio del amistoso internacional (Video: Sarah Castro)

