Así reaccionó Paolo Guerrero luego de la victoria de Perú ante Costa Rica

Luego de meses de ausencia, Paolo Guerrero volvió por todo lo alto a la Selección Peruana. El capitán de la 'bicolor' fue parte del cambio ofensivo en el duelo ante Costa Rica, por lo que no evitó mostrar su emoción tras esta victoria en el Monumental de Ate.

"Retornar a la Selección es importante para mí. Representar a mi país siempre es lindo. Lo importante es que el grupo hizo un buen partido. Terminó ganando, luego de pasar por una racha negativa en sus últimos amistosos. Ahora tenemos que estar todos enfocados en un mismo objetivo, que es la Copa América", manifestó al término del Perú vs. Costa Rica.

Respecto al último amistosos, admitió que Colombia es un rival complicado, pero que les permitirá llegar bien al torneo continental. "El domingo tenemos un rival fuerte, un rival difícil, pero esperamos irnos con un triunfo, que es lo más importante", agregó.



Tras meses de ausencia, por la sanción impuesta por el TAS, el 'Depredador' admitió sentirse preparado y listo para este duelo. "​Yo no tenía previsto en qué momento entrar, pero el 'profe' me dijo a los 20' si estaba listo y yo 'sí, claro'. No esperaba mi cambio, me imaginé ingresar los últimos 15' o 20', pero cuando me dijo que tenía que entrar, tenía que estar preparado y listo para esto", sentenció.

Paolo Guerrero viajará con la Selección Peruana para la Copa América 2019. El elenco bicolor tiene un compromiso previo antes de partir, el amistoso ante Colombia, que se juega este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Monumental.

Perú vs. Costa Rica: Paolo Guerrero se unió a los entrenamientos de la Selección Peruana. (América TV)

