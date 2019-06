¡Todos a alentar a nuestra 'bicolor'! Lo que debes saber si vas al estadio Monumental

Perú vs. Costa Rica | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | Se enfrentan hoy en partido amistoso de preparación rumbo a la Copa América 2019. El duelo se jugará a las 8 de la noche y si vas al estadio Monumental estas son las recomendaciones que debes seguir para que desfrutes al máximo del espectáculo y alientes a la 'bicolor' a todo pulmón.

-Las puertas del estadio Monumental para el Perú vs. Costa Rica se abrirán a las 5 de la tarde. Si vas al estadio procura llegar temprano para evitar aglomeraciones y congestión en las vías de acceso.

- Recuerda que tu código QR es tu entrada para el Perú vs. Costa Rica, ¡No la compartas con nadie! Toda entrada cuenta con una poliza de accidentes y vida que es estrictamente personal.

- Todos los asistentes al Perú vs. Costa Rica deberán contar con su entrada física y su DNI, si no presentas ambos no ingresarás al estadio. No se aceptarán entradas digitales. Es obligatorio presentarla impresa para cumplir con la Ley N° 30037.

- Todos los asistentes al Perú vs. Costa Rica deben contar con su propia entrada. Al momento de ingresar deberán presentar su entrada propia impresa + DNI físico. Sin excepciones.

- Recuerda que todavía estás a tiempo de asistir al Perú vs. Costa Rica para alentar a la Selección Peruana. Aquí te recordamos los precios de las entradas y el enlace para tu compra online.

Selección Peruana: los precios de las entradas para el amistoso ante Costa Rica ( puedes comprar aquí )



Entradas Precio Pullman S/ 219.00 Occidente Central (B C D E) S/ 169.00 Occidente Lateral (A F) S/ 109.00 Oriente Central (B C D E) S/ 109.00 Oriente Lateral (A F) S/ 79.00 Norte (N) S/ 39.00 Sur (S) S/ 39.00

