La razón por la que Keylor Navas rechazó jugar contra la Selección Peruana 

Perú vs. Costa Rica | Una de las grandes ausencias de Costa Rica , para el partido contra la Selección Peruana , será Keylor Navas, el portero que milita en Real Madrid. De hecho, se trata de una baja importante para el técnico Gustavo Matosas, teniendo en cuenta su participación de cara a la Copa de Oro 2019.

Previo al choque contra la Selección Peruana, el técnico de Costa Rica reveló la razón por la que Keylor Navas prefirió ausentarse para el amistoso internacional FIFA 2019, el cual se desarrollará en el estadio Monumental.

“Cuando hablamos con él convenimos que en este momento lo mejor es que decida su futuro y que su cabeza esté en estos temas, ya sea para trasladar a su familia o dejarla en Madrid. No sé qué ha decidido o qué va a decidir, pero en la Selección tiene las puertas abiertas. Si determina no acompañarnos, por todo lo que tiene que decidir, tenemos otros arqueros que lo pueden hacer muy bien y esto me da mucha tranquilidad”, dijo el técnico de Costa Rica.

Las declaraciones del técnico de Costa Rica, rival de la Selección Peruana, hacen prever que Keylor Navas no estará entre los citados para la Copa de Oro, , pese a que está en la preconvocatoria de 40 nombres que entregaron el 20 de mayo.

“Si la decisión es la de no acompañarnos por todo lo que tiene que solucionar, me parece entendible y lo correcto. No cabe duda que tenemos otros arqueros y eso me da tranquilidad”, agregó el técnico de Costa Rica.

Alexander Callens: Podría jugar de lateral izquierdo.

