Carlos Zambrano: "Me gusta y me motiva enfrentar a delanteros como Suárez y Cavani" [VIDEO]

No ve a Uruguay como favorito y se motiva enfrentando a jugadores como Luis Suárez y Edinson Cavani. El temperamento, Carlos Zambrano lo muestra dentro y fuera del campo. El defensa de la Selección Peruana está listo y motivado para enfrentar a los 'charrúas' por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2018.

"Siempre me ha gustado enfrentar a delanteros con mucho nombre como Luis Suárez y Edinson Cavani, enfrentar a jugadores así me da mucha motivación. Toda la defensa va a tener que trabajar mucho. Tenemos que mantener el arco en cero que es lo más importante", dijo el defensa en conferencia de prensa.

Carlos Zambrano: aquí puedes ver la conferencia completa

"Yo no lo veo favorito a Uruguay. En los partidos contra ellos hemos sacamos buenos resultados o ellos también. Entre ambas selecciones hemos ganado y perdido, no como Brasil que ellos si van como favoritos. Yo pienso que entre Uruguay y Perú no hay favoritos", añadió el jugador.

Carlos Zambrano dijo que ya está recuperado de su lesión y que en un momento sintió miedo de perderse el partido. "No quiero perderme este partido crucial para nosotros, más después del partido que tuvimos con Brasil. Me siento bien y espero poder aportar al grupo. Es una linda oportunidad para lavarnos la cara", comentó.

El 'Kaiser' señaló que le causó risa la aparición de unos audios que trataron de indisponer a la Selección Peruana: "No sé cómo pueden salir cosas así. Siempre salen cuando hay malos resultados. Son mentiras, lamentablemente con un resultado así todo se ve negativo pero cumplimos nuestro objetivo e hicimos nuestro trabajo. Hicimos cuatro puntos y clasificamos".

Paolo Guerrero vs. Luis Suárez: duelo de goleadores (América TV)

