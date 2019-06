"Perú es un arma letal": las palabras de Luis Advícula previo al debut en la Copa América 2019

"Perú es un arma letal", así definió Luis Advíncula a la Selección Peruana , a pocas horas del debut de la 'bicolor' en la Copa América. El lateral de 29 años estuvo presente en la conferencia de prensa, junto Ricardo Gareca, previo al Perú vs. Venezuela , desde el Arena do Gremio.

"Me vino bien jugar en el fútbol español. Estoy con mucha confianza y eso es bueno para cualquier jugador. Pero no me siento un arma letal, arma letal es el equipo de Perú", comentó a la prensa especializada, que se dio cita para en Porto Alegre para el duelo ante la 'Vinotinto'.

El apodo de 'Bolt' se lo ganó por su rapidez en el campo, hecho que no solo fue reconocido a nivel sudamericano, sino también durante la participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el lateral de Rayo Vallecano cree que no es la única cualidad en la que debe enfocarse, como deportista.

► Perú vs. Venezuela juegan en Porto Alegre por la Copa América 2019 | Grupo A

"Es lindo que hablen de mis características, pero yo me enfoco más en ser un jugador de fútbol. Estoy tratando de pulir virtudes que puedo tener y acoplar a mi juego cosas que me faltan", sentenció.

La Selección Peruana se alista para disputar la Copa América. El plantel de Ricardo Gareca se medirá con sus similares de Brasil, Venezuela y Bolivia, por el Grupo A del torneo continental. El primer encuentro será ante la 'Vinotinto', este sábado a las 2:00 p.m. (hora peruana), desde el Arena do Gremio.

Luis Advíncula y la sensacional manera que utilizó para parar la pelota. (Video: José Luis Saldaña)

► Llenó de elogios al 'Depredador' y lo defendió: "Todos saben que Paolo Guerrero no es ningún consumidor"



► La dejó dormida: Luis Advíncula y la sensacional manera que utilizó para parar la pelota [VIDEO]



► ¿En qué puesto del ranking FIFA llega la Selección Peruana a la Copa América 2019?



► ​ Copa América 2019 / Grupo A EN VIVO: horarios y resultados de los partidos de Perú, Brasil, Venezuela y Bolivia



► Perú vs. Venezuela | Los consejos de Paolo Guerrero al resto del plantel a poco del debut