¿Cuál fue el número de asistentes se dieron cita en el Arena do Gremio para el partido de Perú vs. Venezuela? [FOTO]

Perú vs. Venezuela terminó con mucha desazón entre los aficionados que se dieron cita en el Arena do Gremio. La Selección Peruana , conocida mundialmente por tener a la mejor hinchada, llegó hasta Porto Alegre para alentar a la 'bicolor'; sin embargo, no llegaron a copar el estadio. ¿Cuántos hinchas asistieron?

De acuerdo a una de las pantallas del Arena do Gremio, llegó un total de 13,370 espectadores, entre hinchas peruanos y venezolanos. Sin embargo, este número, a comparación de la capacidad del estadio no supera la cuarta parte, ya que este escenario puede recibir a más de 60 mil personas.

La Selección Peruana tuvo un debut amargo, luego de empatar sin goles ante la escuadra 'Vinotinto'. La 'bicolor' buscó la diana desde el primer minuto del partido, aunque le anularon dos. Además, la actuación del guardameta 'llanero', Wuilker Faríñez fue vital su selección, pues evitó más de un intento de gol.

El número de asistentes que fueron a ver el debut de la Selección Peruana en la Copa América. (Foto: @tutigrilloperu) El número de asistentes que fueron a ver el debut de la Selección Peruana en la Copa América. (Foto: @tutigrilloperu)

Al término del partido, los seleccionados nacionales se mostraron inconformes con el resultado, especialmente el capitán, Paolo Guerrero, quien no ocultó su molestia ante el empate. "Creo que sí se pudo hacer un gol dentro de los 90 minutos. Estoy molesto, un poco, por el resultado porque creo que merecíamos ganar, pero el fútbol es así, se cerraron bien", afirmó.

El próximo encuentro de la 'bicolor' será ante Bolivia, en el estadio Maracaná este martes a las 4:30 p.m., donde espera sumar en total cuatro puntos, antes de medirse ante el anfitrión del torneo. El elenco del altiplano llegará a este compromiso, tras caer por tres goles a cero frente a Brasil.

