Atento, Gareca: el espectacular XI de Brasil para la Copa América que pone a temblar a varios [FOTOS]

Cuidado, Selección Peruana. Brasil ya puede trabajar con la mayoría de sus convocados para la Copa América 2019 tras la llegada este martes a la concentración de cinco jugadores procedentes de clubes de España, Francia y Portugal.



El lateral Dani Alves, jugador del París Saint Germain francés y nuevo capitán de Brasil, así como los zagueros Marquinhos (PSG/FRA) y Eder Militao (Porto/POR), el centrocampista Coutinho (Barcelona/ESP) y el volante Arthur (Barcelona/ESP) se incorporaron en la mañana de este martes a los entrenamientos de Brasil.



Los cinco se suman a los once con los que trabajó Tite la semana pasada en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamientos que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene a Teresópolis, ciudad serrana a unos 98 kilómetros de Río de Janeiro.



La selección de Brasil, que debuta el 14 de junio en la Copa América frente a Bolivia en la ciudad de Sao Paulo, cuenta ahora con 16 de los 23 convocados y no estará completa hasta el 4 de junio, cuando son esperados los últimos jugadores.



El lunes, en un día de descanso para los concentrados en Teresópolis, se presentaron en la concentración, con un día de antelación, los zagueros Thiago Silva (PSG/FRA) y Alex Sandro (Juventus/ITA), que ya participaron en actividades en el gimnasio pero aún no en entrenamientos con balón con el resto de jugadores.



El delantero Neymar, liberado para viajar a Brasil por el PSG, fue el primero en anticipar su llegada y desembarcó el sábado, con tres días de antelación. Entre el miércoles y jueves son esperados dos jugadores procedentes de clubes de Italia: el centrocampista Lucas Paquetá (Milán/ITA) y el zaguero Miranda (Inter/ITA), así como el delantero Everton, jugador del Gremio.



Los últimos en llegar serán el portero Alisson y el delantero Roberto Firmino, que se unirán a la selección el 4 de junio, es decir en el último día de entrenamientos en la Granja Comary, debido a que ambos jugarán con el Liverpool el 1 de junio la final contra el Tottenham de la Liga de Campeones de Europa.



Ese mismo día se presentarán los dos jugadores del Corinthians convocados por Tite: el portero Cassio y el lateral Fagner. La Canarinha permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando embarcará rumbo a Brasilia, donde al día siguiente se medirá en un amistoso a Catar, uno de los invitados a la Copa América.



Brasil, incluida en el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.



Fuente: EFE

