"Las caídas duelen, pero no matan", la columna del Director

Walter Corzo

Director Periodístico

Lo que vimos ayer en el Monumental seguro que preocupa a todos, pero hay que mantener la calma. Colombia fue superior y el resultado habla por sí solo. La Copa América empieza el sábado para Perú y eso es lo que importa.

Antes del primer gol, el equipo de Carlos Queiroz había manejado mejor la pelota, pero no tuvo ocasiones para vencer a Gallese. Luego de eso, los ‘colochos’ demostraron que colectiva e individualmente tienen más argumentos que la blanquirroja.

Todo se hizo más difícil cuando Yotun se hizo expulsar. En ese momento se acabó el partido para Perú. Y así parece que lo entendió el mismo Gareca, quien, incluso, sacó de la cancha a Paolo Guerrero.

¿Qué es lo que más preocupa? el equipo no se asocia como antes, ha perdido precisión, no hace presión alta y la pareja de centrales no da seguridad. Ni a la hora de defender ni cuando tiene que darle salida al equipo.

Pensar en Carlos Zambrano como titular no es descabellado: es el que tiene más experiencia, viene de la exigencia europea y quiere jugarse su revancha personal, luego de quedar fuera de la Selección durante tres años.

Arriba, con la ‘Foquita’ Farfán, ausente en estos dos partidos amistosos, Paolo tendrá mejor compañía en el ataque y podrá crear más espacios para que los volantes lleguen con peligro.

Pese a que quedan cinco días para nuestro debut en la Copa América, le queda harto trabajo al ‘Tigre’. ¿Que los equipos ya conocen nuestro libreto? bueno, entonces hay que ensayar variantes de juego y otros sistemas. Y mucho de eso se hizo contra Costa Rica. Preocupa lo de ayer, pero hay que tener calma. La hora de la verdad será el sábado.

