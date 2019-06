Carlos Zambrano: "tenemos mucha ilusión de meternos a semifinales y darle una alegría a Perú" [VIDEO]

La Selección Peruana ingresó a cuartos de final, pero el rival de la siguiente llave no será sencillo. Si bien el próximo partido de la Copa América puede darse entre Chile o Uruguay, Carlos Zambrano cree posible que, pese al buen desempeño de ambos equipos, es posible entrar a semifinales, pues esa sería su revancha.

"Sea quien sea el próximo rival, tenemos que ganar. Sé que un 5-0 no se olvida así nomas, pero esto es fútbol y tenemos otra oportunidad. Tenemos mucha ilusión de meternos a semifinales y darle una alegría a Perú. El fútbol te da revanchas", sostuvo el 'León' a su llegada al hotel de concentración.

Respecto a su recuperación, Zambrano admitió que "Me siento bien, me siento tranquilo. Ayer quería jugar, lamentablemente no pude hacer nada. Pero, como dije, hay que el partido que pasó, un resultado muy negativo, hay muchas revanchas y vamos a intentar".

Carlos Zambrano habló de la posibilidad de ingresar a semifinales. (Video: José Luis Saldaña)

El defensa peruano también declaró sobre Pedro Gallese, quien fue blanco de críticas, tras el blooper que provocó el segundo gol de Brasil. "Pedro tiene todo nuestro apoyo. Todos nos podemos equivocar alguna vez, o tal vez un par de veces. Da igual quien se equivoque, lo importante es que el grupo esté unido", concluyó.



Con la victoria de los 'cafeteros' y de la 'Roja', la 'bicolor' consiguió la clasificación a cuartos de final, por lo que disputará el cuarto partido de la ronda este sábado 29 de junio a las 2:00 p.m. en la Arena Pernambuco. Se espera que para este encuentro, Carlos Zambrano pueda ser parte del once titular.

La respuesta de Paolo Guerrero de cara al próximo rival de Perú en la Copa América. (Video: José Luis Saldaña)

