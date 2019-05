La crítica y el elogio de Ricardo Gareca: “No sé por qué Christian Cueva no es valorado”

Si bien es cierto, Christian Cueva aún no ha podido consolidarse en el fútbol brasileño, con Santos, pero Ricardo Gareca , técnico de la Selección Peruana , lo incluyó en la lista de 23 convocados que irán a disputar la Copa América Brasil 2019.

En ese contexto, Ricardo Gareca lanzó una pregunta a los medios locales con respecto a la valorización que se le da a Christian Cueva, que es duramente criticado por un sector de hinchas de la Selección Peruana tras su actuación en el Mundial Rusia 2018.

"El momento de Christian Cueva es algo que no varía en cuanto al paso del tiempo. Ha tenido mejor momentos de continuidad. En Toluca tuvo un lanzamiento con buena participación, por eso en Brasil se fijan en él. Luego fue a Rusia y ahora en Santos tiene actuaciones intermitentes; sin embargo, creemos que es un jugador altamente competitivo y le ha dado grandes satisfacciones a la Selección Peruana”, afirmó Ricardo Gareca.

“Es observado y no voy a debatir los gustos futbolísticos. A nuestro entender, no es valorado en la dimensión que ha producido en la Selección. No entiendo por qué”, agregó el técnico de la Selección Peruana.

“Es muy profesional. Difícilmente él se baja de un partido. Cualquier cosa es producto de la edad y de cosas que vemos a diario en el mundo. Muchas veces veo pases de un jugador europeo que despiertan admiración, pero veo pases de Cueva iguales y que pasan completamente desapercibidos. Creo que tenemos una tendencia a desmerecernos y a desvalorizarnos respecto a lo que se consume diariamente", concluyó.

