Claudio Vivas quiere a Ricardo Gareca en la Selección de Argentina

Más de un argentino quiere ver a Ricardo Gareca dirigir a la Selección de Argentina. A la larga lista se sumó Claudio Vivas. El entrenador de Sporting Cristal dijo que el DT de la Selección Peruana tiene todas las cualidades para asumir ese gran reto.

"Sería muy bueno. No se lo vamos a quitar pero sería muy bueno que un técnico como Ricardo Gareca pueda hacerse cargo de la Selección de Argentina. Es un tipo que tiene experiencia y una persona tranquila. Cuando tiene que tomar decisiones las toma. Perú fue al mundial porque en el momento de hacer un cambio, lo hizo", dijo el entrenador de los celestes en Movistar Deportes.

"En la Selección Peruana hay buenos jugadores y hay un trabajo serio. Yo soy defensor del trabajo con menores, no solo por la amistad, sino porque creo en lo que hace Ahmed. La gente quiere resultados deportivos y en menores todavía no se ha dado, pero no se tiene que abandonar el apoya que se necesita para que se den esos resultados", añadió.

Ricardo Gareca dará a conocer la lista de 23 convocados para la Copa América 2019. (América TV)

Ricardo Gareca ha sido voceado para dirigir a la Selección de Argentina en reiteradas oportunidades, sobre todo al finalizar su contrato con la Selección Peruana luego del Mundial Rusia 2018. Pero la oportunidad no se le ha presentado al entrenador.

Incluso Diego Maradona ha expresado sus deseos de ver al 'Tigre' con el buzo albiceleste. " Ricardo Gareca tiene la personalidad que se tiene que tener para dirigir la Selección. Gareca es mi preferido. Los que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la Selección por cómo viene la mano", dijo en marzo.

Al técnico de la Selección Peruana no le es ajena la idea de dirigir al seleccionado de su país. "Que te nombren para una selección del renombre de Argentina siempre es gratificante", dijo en una oportunidad.

Ricardo Gareca tiene contrato con la Selección Peruana hasta el final de la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, si Perú logra la clasificación su contrato se extenderá para dirigir en la Copa del Mundo.

Paolo Guerrero sigue anotando goles en Brasil. (América TV)

► Selección Peruana: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO conferencia de Gareca para conocer lista de convocados a la Copa América?



► Horacio Calcaterra, fuera de la Copa América: “Duele no estar en la lista de 23”



► Selección Peruana: el divertido baile de Luis Advíncula y Yoshimar Yotun [VIDEO]



► “Borrón y cuenta nueva”, el emocionante mensaje del hincha 'Israelita' a Carlos Zambrano [FOTOS]



► Selección Peruana | Peter Arevalo: "Si Pretell va a la Copa América no jugará ningún partido"