El curioso mensaje de Werder Bremen sobre la ausencia de Claudio Pizarro para la Copa América

El jueves pasado, Ricardo Gareca anunció la lista de convocados para la participación de Perú en la Copa América 2019 y, en conferencia de prensa, explicó la razón de la ausencia de Claudio Pizarro , aludiendo a que el futbolista se había autoexcluido de la Selección Peruana.

Ante esta situación, el equipo en el que milita el 'Bombardero', hizo una curiosa publicación en Twitter donde aparece una foto de Claudio Pizarro sentado junto al mensaje "Cuando la combi viene llena y tienes que esperar la siguiente".

Cuando la combi viene llena y tienes que esperar la siguiente ... 🚌🙄 #Werderpic.twitter.com/S1hvllopRm — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 30 de mayo de 2019

Esta mañana, desde Alemania, Pizarro también escribió en Twitter sobre el tema y respondió con un duro mensaje las declaraciones de Ricardo Gareca.



"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", publicó Claudio Pizarro en su cuenta de Twitter.



Carlos zambrano se perdería los amistosos ante Costa Rica y Colombia. (FPF)

►Roberto Mosquera sobre Claudio Pizarro: “Gareca es el entrenador y tiene el derecho de llamar a quién quiera”

►La dura respuesta de Claudio Pizarro tras las declaraciones de Ricardo Gareca



►Desde la crítica a Claudio Pizarro hasta los elogios a Christian Cueva: las mejores frases de Ricardo Gareca [FOTOS]

►¿Qué dijo exactamente Claudio Pizarro para que Ricardo Gareca lo 'borre' de la Selección?