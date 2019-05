¿Qué dijo exactamente Claudio Pizarro para que Ricardo Gareca lo 'borre' de la Selección?

El tema Claudio Pizarro parece haber llegado a su fin, tras las declaraciones que dio Ricardo Gareca, después de oficializar la lista de 23 futbolistas convocados para disputar la Copa América Brasil 2019. El ‘Tigre’ se mostró disgustado con las declaraciones que dio el delantero de Werder Bremen.

En una entrevista con NexSport (septiembre del 2018), Claudio Pizarro prácticamente cerró un capítulo con la Selección Peruana y afirmó: "Si no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido".

De hecho, a Claudio Pizarro se le vio incómodo cuando se refirió al tema de la Selección Peruana, luego de los amistosos internacionales que afrontó el equipo de Ricardo Gareca ante Holanda y Alemania.