¿Se pierde el duelo con Brasil? Esto es lo que se sabe de la lesión de Carlos Zambrano

El técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, habló sobre el contundente resultado que se tuvo ante Bolivia , aunque no todo son buenas noticias. Carlos Zambrano salió adolorido del gramado, por lo que en conferencia de prensa fue una de las preguntas fijas para el entrenador argentino. ¿Qué dijo al respecto?

A los 85 minutos del compromiso, Carlos Zambrano tuvo que ser reemplazado por Miguel Araujo, luego de que se lesionara al intentar quedarse con el balón. El defensa defensa central no pudo continuar y salió muy adolorido del gramado del Maracaná, por lo que se sospechó de algo mucho más grave.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca descartó que sea de gravedad la lesión, aunque esperarán el diagnóstico final de médico de la Selección. "Zambrano salió con una molestia y todavía no hay un diagnóstico. De acuerdo a lo que me informaron, no es grave. Debemos observarlo y veremos en qué situación llega a Brasil", indicó el 'Tigre', tras el Perú vs. Bolivia.

► ¡Venga ese abrazo! Perú le ganó 3-1 a Bolivia y se acerca a los cuartos de final de la Copa América [VIDEO]



La Selección Peruana cerró la segunda fecha de la fase de grupos con una contundente victoria ante su similar de Bolivia. Este resultado le dio a la 'Bicolor' los tres puntos que necesitaba para asegurar su pase a cuartos de final, aunque todo dependerá del marcador final del encuentro de Brasil ante Venezuela.

El próximo encuentro de la 'Blanquirroja' será ante Brasil, este sábado a las 2:00 p.m. desde el Arena Corinthians en Sao Paulo. La 'bicolor' llegó al torneo como uno de los favoritos del Grupo A, pero no será suficiente, pues el elenco brasileños ha demostrado ser fuerte, pese a la ausencia de Neymar.

Hinchas en el Maracaná bailan junto a 'Zizito' previo al Perú vs. Bolivia. (Video: América TV)

► Tabla de posiciones del Grupo 'A' de la Copa América antes del Perú vs. Bolivia



► Chirstian Cueva: "Yo creo que sí le podemos ganar a Brasil"



► ¡Guerrero, Guerrero! La vibrante narración brasileña del gol del 'Depredador' ante Bolivia [VIDEO]



► Perú vs. Bolivia | El día que Claudio Pizarro salvó del papelón a la bicolor en una Copa América | VIDEO



► Perú vs. Bolivia | Reinaldo Dos Santos y su preocupante profecía sobre la 'Bicolor' en la Copa América 2019 | VIDEO