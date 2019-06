Erick Osores tras crítica a Pedro Gallese: "¿Y cuándo va a tapar Carlos Cáceda?" [VIDEO]

La Selección Peruana tuvo una apabullante derrota ante Brasil, por cinco goles a cero. Una de esas anotaciones fue por un error de Pedro Gallese , lo que desató una ola de críticas hacia el guardameta, especialmente, de la prensa especializada, como sucedió con Erick Osores.

Y es que el periodista de Fútbol en América criticó el desempeño del guardameta peruano, no solo en el torneo continental, sino también en los meses que estuvo con Alianza Lima y consideró que debe ser suplido por Carlos Cáceda.

"Para mí, el momento de Pedro Gallese no es bueno. No es el mejor arquero que un día vendimos; es un buen jugador que tuvo un buen precedente en la Copa América anterior y que luego jugó en el extranjero; pero el último tiempo de él no es bueno. Ayer le pasó una mala tarde y creo que mejor debe ir Cáceda", sostuvo Osores, en el dominical deportivo.

Erick Osores tras crítica a Pedro Gallese y pidió el ingreso de Carlos Cáceda. (Video: América TV)

Asimismo, destacó el buen momento que atraviesa el portero de Melgar, tras su participación en torneos internacionales. "El presente de Carlos Cáceda es mejor que el de Gallese. El 'Pulpo' viene tapando a un nivel por debajo de lo que nos ha mostrado, desde hace ocho meses. Para mi gusto, Cáceda está facultado para tapar y lo ha demostrado en la Copa Libertadores", añadió.

Pese a la derrota ante la 'Canarinha', la 'bicolor' consiguió la clasificación a cuartos de final de la Copa América , por lo que disputará el cuarto partido de la ronda este sábado 29 de junio a las 2:00 p.m. en la Arena Pernambuco. Se espera que para este encuentro, Carlos Zambrano pueda ser parte del once titular.

Carlos Zambrano habló de la posibilidad de ingresar a semifinales. (Video: José Luis Saldaña)

