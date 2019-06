¿Qué dijo Jefferson Farfán tras los goles anulados por el VAR ante Venezuela?

La Selección Peruana no quedó conforme con el resultado del duelo ante Venezuela, debido a los dos goles anulados que impidieron que la 'bicolor' se que de con los tres puntos, en su debut en la Copa América. Uno de esos goles fue el de Jefferson Farfán , ¿qué dijo al respecto?

"Faltó suerte para que se dé el gol. Ustedes vieron los goles anulados por el VAR. No fue tan fácil. Solo queda respetar las decisiones, pero sí te deja tensionado, esperando de si fue gol o no, durante 30 o 40 segundos y no sabes lo que pasa, pero es la nueva tecnología y hay que respetarla", afirmó la 'Foquita' tras el Perú vs. Venezuela.

Asimismo, el delantero de la 'bicolor' indicó que deben pensar en Bolivia, pues aún no está nada dicho, sobre el pase a la siguiente ronda del torneo. "Todo los partidos son muy difíciles. Ahora se viene el encuentro ante Bolivia. Esperamos sacar un resultado positivo, que nos lleve a pensar en la clasificación", expresó.

En el duelo ante Venezuela se vio pocas ocasiones de llegada del atacante de Lokomotiv, a lo que destacó el desempeño de la defensa 'Vinotinto'. "Siempre tratamos de aportar al equipo en la medida de lo posible y, obviamente, a veces no llegan muchas pelotas, porque los defensas de Venezuela estuvieron bien parados. Creo que son un equipo que sistemáticamente lo hace muy bien", concluyó.

El próximo encuentro de la 'bicolor' será ante Bolivia, en el estadio Maracaná este martes a las 4:30 p.m., donde espera sumar en total cuatro puntos, antes de medirse ante el anfitrión del torneo. El elenco del altiplano llegará a este compromiso, tras caer por tres goles a cero frente a Brasil.



Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Peruana en las afueras del hotel donde concentra el equipo de Ricardo Gareca, en Porto Alegre. (Video: Daniel Apuy)

