Miguel Trauco estaría en la mira de Internacional, según prensa brasileña

El lateral izquierdo de la Selección Peruana , Miguel Trauco , estaría en la mira de uno de los grandes de Brasil, hablamos de Internacional. El equipo de Paolo Guerrero buscaría suplir el puesto de Iago en las próximas semanas, luego de que este fichara por Augsburgo de Alemania.

Y es que, el contrato de Miguel Trauco de Flamengo culmina en diciembre, por lo que su representante, José Chacón, habló de las posibilidades que se le presentaron al defensa peruano, entre ellos la de Rennes de Francia. Sin embargo, la prensa brasileña lo ha relacionado con el cuadro de Porto Alegre, a raíz de la salida de su marcador titular.

No obstante, esta posibilidad tal vez no sea la más beneficiosa para el jugador peruano, ya que antes de que primero deberá esperar a que se desocupen dos plazas de extranjero. Además, no podría jugar en la Copa Libertadores y tampoco la Copa de Brasil, debido a que fue inscrito en la planilla de Flamengo.

Sin embargo, si la contratación se llega a dar, Trauco podrá reencontrarse en camerinos con Paolo Guerrero, con quien jugó en Flamengo desde enero del 2017 hasta agosto del 2018, puesto que no le llegaron a renovar contrato al 'Depredador'.

La Selección Peruana retornó esta mañana a los entrenamientos, aunque con la ausencia de Jefferson Farfán, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda, por lo que fue desconvocado. Ante esta ausencia, Ricardo Gareca tendrá la difícil decisión de reacomodar su esquema de juego para este sábado, duelo por los cuartos de final de la Copa América.

Tapia mostró su tristeza ante la lesión de Farfán que lo dejó sin Copa América (Fuente: América TV)

