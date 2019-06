El nuevo once: Gareca mantiene a Zambrano y deja a André Carrillo como suplente [FOTOS]

A falta de tres días para que la Selección Peruana debute en la Copa América Brasil 2019 y enfrente a Venezuela, Ricardo Gareca probó un nuevo once, con Carlos Zambrano en la zaga central y con André Carrillo como suplente. El ‘Tigre’ prueba nuevas alternativas en ambas líneas.

Según se pudo apreciar en la práctica del último miércoles, el técnico de la Selección Peruana insistió con Carlos Zambrano como titular en la defensa central. Esta vez, el ‘León’ estuvo acompañado de Miguel Araujo y ya no de Luis Abram.

Para Ricardo Gareca, Luis Advíncula y Miguel Trauco son titulares indiscutibles. De hecho, ambos laterales le ofrecen salida limpia a la Selección Peruana, que ya piensa en lo que será su debut ante Venezuela.

Ojo a un detalle. André Carrillo no figuró en este once titular que ‘paró’ Ricardo Gareca, a pocos días del debut ante Venezuela. La ‘Culebra’ no mostró su mejor versión en los dos últimos amistoso que disputó la ‘bicolor’ previo a la Copa América.

La Selección Peruana se tomó la foto oficial en una divertida sesión. (América TV)

