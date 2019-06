"Al menos llévate a rival": Oscar Del Portal dio polémico consejo tras expulsión de Yoshimar Yotun [VIDEO]

La Selección Peruana cayó por tres goles a cero ante su similar de Colombia , en el estadio Monumental. Perú terminó el partido con 10 hombres, tras la expulsión de Yoshimar Yotun por agresión. Si bien esta maniobra perjudicó al equipo, un consejo nada habitual pudo haber emparejado las cosas, según Oscar Del Portal.

De acuerdo al comentarista de Fútbol en América, Yotun no debió salir del granado, si no era con otro jugador del equipo contrario. "Es muy criticable, no debe pasar, porque está mal. Pero lo que sí le pediría a Yotun o a otro jugador, si es que nuevamente sucede [que el hígado se impone a la razón], tengan un poco más de picardía y si van a salir expulsados, llévense a un adversario.

Del Portal enfatizó que, si bien no está bien, los jugadores deberían de buscar equilibrar el número contendientes, para evitar desventajas. "No debe pasar, está mal, está pésimo. Me incluyo, no debería de pasar, pero si pasa [porque somos humanos], hermano, 'anda por el vuelto' y al menos llévate a un rival", sentenció.

Oscar Del Portal dio polémico consejo tras tarjeta roja de Yoshimar Yotun. (Fuente: América TV)

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca también se refirió a la expulsión de Yotun y cómo ello afectó al equipo. "Quedarnos con un hombre menos es sufrir el partido. Jugando con 11 somos una selección que le puede jugar a cualquiera del mundo", manifestó el 'Tigre' post partido.

La Selección Peruana viajará este miércoles a Brasil, para participar de la Copa América, que inicia el viernes 14 de junio. La 'blanquirroja' hará su debut en este torneo el sábado 15 ante el combinado de Venezuela.

Yoshimar Yotún agredió a Yerry Mira en el encuentro entre Perú vs. Colombia. (Fuente: Movistar Deportes)

