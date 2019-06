Paolo Guerrero quiere enfrentar a Chile y a su extécnico Reinaldo Rueda [VIDEO]

Paolo Guerrero quiere enfrentar a Chile en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. En conferencia de prensa el capitán de la Selección Peruana dijo que siempre es lindo jugar el 'Clásico del Pacífico' y que le gustaría enfrentar a su exDT, Reinaldo Rueda.

"Siempre es más lindo jugar un clásico pero tenemos que prepararnos para Uruguay o Chile. Seria lindo enfrentar al ‘profe’ Rueda. Ojalá que nos toque porque Chile es un rival clásico", dijo el delantero quien fue dirigido por Rueda en Flamengo.

Selección Peruana: Carlos zambrano y Raúl Ruidíaz realizaron trabajos diferenciados. (Video: José Luis Saldaña)

"Son dos rivales difíciles. Igual hay que prepararnos bien y trabajar, necesitamos mejorar en muchas cosas. Tenemos que soltarnos y jugar con la conchudez que tenemos y con nuestro talento", añadió el 'Depredador'.

Paolo Guerrero (antes de conocer sobre la desconvocatoria de Jefferson Farfán) dijo que se siente cómodo jugando como 9 único pero que no me molesta jugar acompañado. "Yo me acomodo a lo que el profe pide", dijo.

El capitán de la ' bicolor' le restó importancia a los abucheos que recibió cuando fue cambiado ante Brasil: "El abucheo es lógico, fui rival de Brasil. No me afecta en nada, ya jugué muchos clásicos y sé lo que es una hinchada rival".

La Selección Peruana tuvo una reunión previa antes del entrenamiento. (Video: José Luis Saldaña)

► Paolo Guerrero: "Es horrible escuchar todas estas cosas contra la Selección siendo peruanos"



► Pedro Gallese realizó trabajos especiales de despeje con ayuda de un muñeco inflable [FOTOS/VIDEO]



► ¿Quién nos espía? Un dron sobrevoló la práctica de la Selección Peruana en Sao Paulo [FOTOS/VIDEO]



► Selección Peruana: horarios y canales de transmisión para el partido por cuartos de final de la Copa América