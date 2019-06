¡Es tu momento, capitán! Los récords que alcanzaría Guerrero con la Selección en la Copa América

Siempre estuvo listo para llegar en forma. A pesar de su suspensión, Paolo Guerrero nunca descuidó a la Selección Peruana y se preparó en cara a su quinta Copa América (2007-2019). El regreso del '9' a las canchas ha sido más que prometedor, así que llegará entonado a la cita continental. Además, hay varios récords de la bicolor que puede superar en tierras brasileñas.

Primero, Paolo Guerrero llega a la Copa América como máximo goleador vigente del torneo, pero aún no en la historia de la bicolor. 'Lolo' Fernández llegó a 15 goles entre 1935 a 1947, cuatro más que el 'Depredador'. Por tendencia –Paolo ha sido goleador de este torneo dos veces–, se puede calcular que el actual capitán de la selección podría igualar o hasta superar esta marca en las próximas semanas.

Ojo que el mérito del atacante del Internacional es que puede hacerlo en menos partidos que 'Lolo': hoy tiene 19 presencias contra los 24 del ídolo de Universitario de Deportes. Pero Guerrero primero deberá desempatar el segundo lugar con Óscar Gómez Sánchez, quien también celebró 11 veces entre 1953 a 1959.

Paolo Guerrero anotó solo un gol en la Copa América 2007, pero se destapó en 2011 y 2015 al ser el goleador con cinco y cuatro anotaciones, respectivamente. En la edición Centenaria, de 2016, apenas venció el arco de Haití. Venezuela, Bolivia (3), Uruguay (2), México, Paraguay y la débil selección caribeña (1) han sido sus víctimas en el torneo continental.

Paolo Guerrero necesitó 88 minutos para anotar su primer gol en Copa América, ante Venezuela en 2007. (Foto: GEC / Video: YouTube)

Solo seis futbolistas peruanos pueden jactarse de haber jugado 20 o más partidos en Copa América, y Paolo Guerrero puede convertirse en el sétimo ante Venezuela en Porto Alegre. En nuestro debut por Copa América, nuestro '9' llegará a su vigésima presentación en el torneo, igualando al 'Chorri' Palacios.

Perú deberá llegar hasta semifinales, con presencia de Paolo Guerrero en todos los partidos, para que iguale el récord de 25 partidos de Cornelio Heredia. Eso sí, deberá esperar hasta la próxima Copa América, en 2020, para quedar como el jugador bicolor con más partidos.

Paolo Guerrero ha jugado en todos los encuentros de la Selección Peruana en Copa América desde su debut, excepto la derrota ante Chile en Argentina 2011. Aquella noche, Markarián mandó una oncena titular alternativa, sin darle minutos al entonces atacante del Hamburgo alemán.

Si hablamos de minutos jugados, Guerrero acumula 1704', aún lejos del récord de 'Chocolatín' Heredia, quien suma 2121'. En este caso, está muy cerca de alcanzar a 'Lolo' Fernández, cuyo cronómetro en la cancha llegó a los 1889'. Si juega todos los partidos hasta semifinales, será dueño de esta marca.



Paolo Guerrero ganó tres partidos en la Copa América de 2011 y 2015. Son en las que más veces celebró. (Foto: AP / Video: YouTube)

Finalmente, Paolo Guerrero necesita sumar tres puntos en un par de partidos para ser el jugador de la Selección Peruana con más triunfos en la Copa América. Otra vez, Cornelio Heredia está en el primer lugar de la lista, con 10, uno más que el goleador histórico de la bicolor.

No está de más mencionar que no solo Paolo Guerrero celebró nueve victorias, sino también Félix Castillo (1947-1955) y 'Joe' Calderón (1949-1956). No caben dudas de que el 'Depredador' llegará con todo a la Copa América Brasil 2019 y los hinchas confían en que les dará más alegrías en la cancha.

Récords con Perú que puede lograr Paolo Guerrero en Brasil 2019 Récord Paolo Guerrero Goles 15 (‘Lolo’ Fernández) 11 Goles Partidos 25 (Cornelio Heredia) 19 Partidos Triunfos 10 (Cornelio Heredia) 9 Triunfos Minutos 2121’ (Cornelio Heredia) 1704 minutos

El último gol de Paolo Guerrero en Copa América fue ante Haití. (Foto: AFP / Video: YouTube)

► Jefferson Farfán asoma para jugar ante Venezuela en la Copa América Brasil 2019



► ¿Debutará ante Venezuela? Carlos Zambrano jugó su primer partido de práctica con la Selección Peruana



► Interés nacional: Paolo Hurtado y lo último que se conoce sobre su lesión con la Selección Peruana



►Selección Peruana: números, estadísticas, récords, historia y más de la bicolor en Copa América