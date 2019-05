Prensa chilena cataloga de "guerra total" el intercambio entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro

El cruce de palabras entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca , a raíz de la no convocatoria del jugador, ha llamado la atención de propios y ajenos; y no es para menos ya que el 'Bombardero' es considerado por muchos uno de los mejores jugadores del Perú.

La prensa de varios países comunicó el hecho, incluso, una web especializada en deportes de Chile catalogó el enfrentamiento entre el 'Tigre' y Pizarro como una "guerra total".

"Guerra total en Perú entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro" fue el titular de la nota que publicó el portal y que firma el periodista Christopher Antúnez. "El histórico delantero le contestó con todo al entrenador que lo excluyó otra vez de la selección peruana" continua la nota.



El titular del portal chileno 'redgol'. (Foto: captura) El titular del portal chileno 'redgol'. (Foto: captura)

Claudio Pizarro respondió las declaraciones del DT de la Selección Peruana, quien dijo que el jugador del Werder Bremen se había autoexcluído del equipo.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", publicó el 'Bombardero' en su cuenta de Twitter.



Carlos zambrano se perdería los amistosos ante Costa Rica y Colombia. (FPF)

► El hijo pródigo: Ángel Comizzo cada vez más cerca de volver a Universitario

►La respuesta del entorno de Ángel Comizzo sobre su posible regreso a Universitario



► ¡No habrá rebote en los penales! FPF hizo oficial el cambio en las reglas de juego en la Liga 1 y la Liga 2

► Liga 1: FPF anunció que se aplicarán 7 nuevas reglas en el campeonato