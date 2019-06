Selección Peruana: la razón del disgusto de Ricardo Gareca con Claudio Pizarro, según Óscar Del Portal [VIDEO]

Ricardo Gareca tuvo una razón para afirmar que Claudio Pizarro se autoexcluyó de la Selección Peruana. Según Óscar Del Portal, comentarista de América TV, el entrenador está molesto con el delantero del Werder Bremen.

¿Cuál es la molestia del entrenador de la Selección Peruana? Óscar Del Portal dijo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tenía planeado homenajear a Claudio Pizarro en el amistoso de la selección con Alemania, pero el delantero no aceptó y eso fastidió al DT de la 'bicolor.

La versión del Óscar Del Portal tras el conflicto entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro. (América TV)

“Hubo una comunicación de parte de la Videna para homenajear a Claudio Pizarro en Europa, pero él no lo creyó conveniente. A partir de eso saco conclusiones. De repente (por el homenaje) hay una incomodidad. No creo que a Ricardo Gareca se le haya escapado lo que dijo, se la ha mandado al delantero”, dijo el comentarista.

Óscar Del Portal consideró que las declaraciones de Claudio Pizarro no significaron una autoexclusión de la Selección Peruana. “Las palabras de Claudio fueron pensando en Gareca, en que no lo necesitaba en el equipo y no en lo que él sentía”, dijo.



Ricardo Gareca respondió sobre la ausencia de Claudio Pizarro. (FPF/Agencias)

