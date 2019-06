Fútbol en América: "Ricardo Gareca debe amistarse con André Carrillo" [VIDEO]

La ausencia de André Carrillo en la Selección Peruana no ha pasado desapercibido por la prensa especializada, pues se rumorea de la fricción que tendría el comando técnico con el atacante. Al respecto, los periodistas de Fútbol en América concordaron en la necesidad de que la 'Culebra' vuelva al once titular en la Copa América.

" Ricardo Gareca creo que va a volver a su equipo base, al 4-2-3-1, con Cueva detrás de Guerrero. Gareca tiene que amistarse con él. Carrillo no está jugando porque no lo ven bien en los entrenamientos. Lo han detectado distraído, como si no estuviera dando todo en las prácticas y eso ha enojado e incomodado al comando técnico, por eso no es considerado", sostuvo Erick Osores.

Durante el debate, se habló de lo complejo que puede ser armar el once, con el ingreso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán al equipo, por lo que opinaron de las diversas formaciones que podrían darse, para así incluir a la 'Culebra'.

Ricardo Gareca debe amistarse con André Carrillo, según Fútbol en América. (Video: América TV)

​"Gareca tiene que decidirse, porque Carrillo, pese a no estar jugando bien en Arabia, es un jugador que todo el mundo conoce y sabe el potencial que tiene, pero tiene que decidirse, porque uno tiene que ir al banco de suplentes. Yo podría a Cueva detrás de Paolo y si se tiene que sacar a Farfán, pues tiene que salir", agregaron.

Con la victoria de los 'cafeteros' y de la 'Roja', la 'bicolor' consiguió la clasificación a cuartos de final, por lo que disputará el cuarto partido de la ronda este sábado 29 de junio a las 2:00 p.m. en la Arena Pernambuco. Se espera que para este encuentro, Carlos Zambrano pueda ser parte del once titular.

La respuesta de Paolo Guerrero de cara al próximo rival de Perú en la Copa América. (Video: José Luis Saldaña)

► Erick Osores tras crítica a Pedro Gallese: "¿Y cuándo va a tapar Carlos Cáceda?" [VIDEO]



► Carlos Zambrano: "Tenemos mucha ilusión de meternos a semifinales y darle una alegría a Perú" [VIDEO]



► Pedro Gallese: "Estoy en un puesto donde un día puedes ser un héroe y otro día puedes ser un villano" [VIDEO]



► Selección peruana | Ricardo Gareca suspendió los entrenamientos de la 'Bicolor' en Sao Paulo



► Selección peruana | Juan Carlos Oblitas sobre la goleada: "Yo sí siento vergüenza" | VIDEO