Roberto Mosquera sobre Claudio Pizarro: “Gareca es el entrenador y tiene el derecho de llamar a quién quiera”

Claro y directo. La no convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana , no solo fue tema de discusión en los programas deportivos, que tenían una opinión dividida al respecto, sino también en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca. Al respecto, Roberto Mosquera fue muy directo y no dudó en respaldar al técnico argentino.

“¿El entrenador de la selección es el que convoca o no? Creo que Ricardo [Gareca] no tiene necesidad de salir a dar las razones de a quién convoca y a quién no. […] El entrenador de la Selección tiene el derecho de llamar a quién quiera”, sostuvo Mosquera para Radio Ovación.

El técnico peruano de Royal Pari de Bolivia también recalcó el comportamiento del argentino ante la prensa. “Él hasta ahora fue tolerante con la prensa, y a los que no convocó nunca dijo por qué fue. En algún momento se juntará con Pizarro y conversarán, esto lejos de ventilar las cosas públicamente”, sentenció.

► ¿Qué dijo exactamente Claudio Pizarro para que Ricardo Gareca lo 'borre' de la Selección?

Como se recuerda, Ricardo Gareca, durante la conferencia de prensa de los 23 convocados para la Copa América, habló del 'Bombardero de los Andes' y el por qué no fue tomado en cuenta. “Nosotros convocamos a jugadores que tiene el deseo de estar en la Selección cuando convocamos nos fijamos en todo. Esto con el debido respeto a Claudio Pizarro”, dijo Gareca.

La Selección Peruana tendrá dos compromisos previos, antes de partir a Brasil para participar en la Copa América. El primero ante Costa Rica, este miércoles a las 8:30 p.m. y el segundo, el domingo a las 4:00 p.m. frente a Colombia, ambos en el estadio Monumental de Ate.

Ricardo Gareca respondió sobre la ausencia de Claudio Pizarro. (FPF/Agencias)

