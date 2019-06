Selección Peruana: sigue EN VIVO el primer entrenamiento de la 'bicolor' en Brasil [VIDEO]

La Selección Peruana realizará su primer entrenamiento en Brasil, a dos días de enfrentar a Venezuela en el debut de la Copa América 2019. El complejo del club Internacional de Porto Alegre, donde juega Paolo Guerrero, es el escenario designado para la primera práctica de la 'bicolor' programada para las 8 a.m. (hora peruana).

Todo parece indicar que Ricardo Gareca ya tiene el once definido para enfrentar a Venezuela el sábado (2 p.m.) en el Arena Do Gremio. El 'Tigre' definió el once en Lima y hoy se encargará de afinarlo para el debut.

Selección Peruana: Así fue la llegada de la Selección Peruana a su primer entrenamiento en Brasil. (Video: José Luis Saldaña)

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos zambrano, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun; Christian Cueva, Jefferson farfán, Edison Flores y Paolo Guerrero conforman el once que trabajó el 'Tigre' en la última práctica en Lima.

El entrenador de la Selección Peruana tiene a todos sus jugadores aptos y dispuestos para enfrentar al primer rival del Grupo A de la Copa América Brasil 2019.

Perú vs. Venezuela: conoce el Arena Do Gremio, estadio donde debutará la blanquirroja en la Copa América [VIDEO]

► Selección Peruana: tres movimientos claves en el once bicolor para ganar en el debut ante Venezuela



► Selección Peruana: todo lo que debes saber de los 23 convocados a la Copa América Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]



► Como deseo, el título: Messi, Carrillo y los jugadores que cumplen años en plena Copa América [FOTOS]



► Elegancia: Perú llegó a Porto Alegre y se instaló en hotel de concentración con miras a Copa América [FOTOS Y VIDEO]



► Selección Peruana: Pedro Gallese vaciló a Aldo Corzo en la foto oficial de la Copa América