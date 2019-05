Ricardo Gareca hizo pública la lista de convocados para la Copa América 2019 en la que se encuentra Yoshimar Yotun ; pese a que, en las últimas horas, se vio al jugador con muletas, luego de sufrir un golpe en el entrenamiento de la mañana.

"Me enteré que Yoshimar Yotun tuvo un golpe. No tengo mayor información. Vamos a tratar de ver en qué estado está pero yo me he enterado que fue un golpe, nada más", comentó al respecto Ricardo Gareca , al momento de la conferencia de prensa.



Yoshimar Yotun salió en muletas tras sufrir golpe en entrenamiento. (Video: Canal N)

El volante de la 'Bicolor' se realizó una resonancia magnética para poder conocer a la magnitud de la lesión que sufrió la mañana del jueves; pero aún no se tienen los resultados de la prueba.

En las próximas horas, el médico de la Selección Peruana informará sobre el estado de salud de Yotun para confirmar si el jugador podrá jugar en la Copa América o si Ricardo Gareca tendrá que hacer una convocatoria excepcional.

Cabe destacar que la Selección Peruana chocara ante Costa Rica y Colombia en el Monumental, en dos partidos amistosos, antes de partir a Brasil para disputar la Copa América 2019.

Paolo Guerrero sigue anotando goles en Brasil. (América TV)

►Alianza Lima: ¿en qué posición se reforzará el equipo a pedido de Pablo Bengoechea?



►¿Vuelve la paternidad? Pablo Bengoechea y su racha de victorias con Alianza Lima en los clásicos

► Los jugadores que pudieron llegar a Alianza Lima en la era Pablo Bengoechea [FOTOS]

► Alianza Lima: denuncian que hinchas de Sporting Cristal dañaron murales blanquizules